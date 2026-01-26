Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В мире в 2025 году выросли продажи легковых автомобилей
В мире в 2025 году выросли продажи легковых автомобилей
10:43 26.01.2026
 
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Мировые продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2025 году выросли на 3,6% и составили 91,9 миллиона единиц, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные консалтинговой компании GlobalData.
"Продажи легковых и легких коммерческих машин во всем мире по итогам 2025 года составили 91 935 010 единиц... это на 3,6% больше, чем в 2024-м", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мировым лидером по продажам автомобилей в минувшем году остался Китай, где было продано 26,9 миллиона экземпляров (+5,6% к 2024 году). В США, которые сохранили вторую строчку, реализовали 16,3 миллиона машин (+2,5% к 2024 году).
Суммарные продажи автомобилей в странах Западной Европы в 2025 году составили 13,4 миллиона штук (+0,3% к 2024 году), а в государствах Восточной Европы выросли до 4,7 миллиона единиц (+0,4% к 2024 году).
Автомобиль Lada Granta - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Названы лидеры онлайн-продаж среди авто с пробегом в 2025 году
Вчера, 10:35
Суммарные продажи в странах Южной Америки выросли в минувшем году на 8,8% и достигли 3,1 миллиона автомобилей.
"Среди крупнейших мировых авторынков также стоит упомянуть Японию (4 528 323 штуки; +3,3%), Канаду (1 867 618 штук; +3,2%) и Южную Корею (1 654 978 штук; +3,5%)", - добавили в автостате.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на аналитическую компанию ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств), по итогам 2025 года рынок новых легковых автомобилей и LCV в РФ составил 1 366 535 проданных машин, что на 17% меньше, чем годом ранее.
 
