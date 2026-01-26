https://1prime.ru/20260126/chibis-866908725.html

Чибис рассказал об ущербе от аварии на ЛЭП в Мурманской области

Чибис рассказал об ущербе от аварии на ЛЭП в Мурманской области - 26.01.2026, ПРАЙМ

Чибис рассказал об ущербе от аварии на ЛЭП в Мурманской области

Ущерб от аварии на ЛЭП в Мурманской области, оставившей без электроснабжения районы Мурманска и Североморска, еще предстоит установить, но главный ущерб – в... | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T14:10+0300

2026-01-26T14:10+0300

2026-01-26T14:10+0300

общество

мурманск

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0e/865541645_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c5b558f5283c7311e3b57264c4e79c27.jpg

МУРМАНСК, 26 янв – ПРАЙМ. Ущерб от аварии на ЛЭП в Мурманской области, оставившей без электроснабжения районы Мурманска и Североморска, еще предстоит установить, но главный ущерб – в том, что были созданы неудобства для жителей, заявил губернатор Андрей Чибис. "Сейчас в первую очередь надо заняться восстановлением электроснабжения. Самый главный ущерб – неудобство людей. Но нам удалось своевременно, за одну ночь, когда случилась авария, подключить тепло и воду, чтобы люди не замерзли, медицину обеспечить", - сказал Чибис в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что все ключевые объекты, стратегические предприятия обеспечены электроснабжением. Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В регионе введен режим ЧС. К утру понедельника, по сообщению властей, все потребители обеспечены водой и теплом, 80% обеспечены электричеством.

https://1prime.ru/20260125/chibis-866893653.html

мурманск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мурманск