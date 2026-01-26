https://1prime.ru/20260126/chibis-866908725.html
Чибис рассказал об ущербе от аварии на ЛЭП в Мурманской области
Чибис рассказал об ущербе от аварии на ЛЭП в Мурманской области
МУРМАНСК, 26 янв – ПРАЙМ. Ущерб от аварии на ЛЭП в Мурманской области, оставившей без электроснабжения районы Мурманска и Североморска, еще предстоит установить, но главный ущерб – в том, что были созданы неудобства для жителей, заявил губернатор Андрей Чибис. "Сейчас в первую очередь надо заняться восстановлением электроснабжения. Самый главный ущерб – неудобство людей. Но нам удалось своевременно, за одну ночь, когда случилась авария, подключить тепло и воду, чтобы люди не замерзли, медицину обеспечить", - сказал Чибис в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что все ключевые объекты, стратегические предприятия обеспечены электроснабжением. Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В регионе введен режим ЧС. К утру понедельника, по сообщению властей, все потребители обеспечены водой и теплом, 80% обеспечены электричеством.
