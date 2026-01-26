https://1prime.ru/20260126/es-866843799.html

"Выходит боком". В ЕС признали неудобную правду

26.01.2026

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Отказавшись от российского газа, Европа угодила в ловушку. Зависимость от США усиливается, и есть опасения, что Вашингтон воспользуется этим для достижения внешнеполитических целей. О том, к чему все идет, — в материале "Прайм".Поворот не тудаПо данным Politico, ЕС уже получает 27 процентов газа из США. К 2030-му этот показатель может увеличиться до 40 процентов, поскольку российского импорт не будет: СПГ полностью запретят с конца 2026-го, а трубопроводный — с осени 2027-го.Сильнее всех от заокеанских поставок зависит Германия. В прошлом году 92 процента СПГ, прибывшего в немецкие терминалы, было из США."Это потенциальный риск в геополитическом отношении", — предупреждает специалист американского Института энергетической экономики и финансового анализа Ана Мария Яллер-Макаревич.По ее словам, чрезмерная зависимость от американского газа противоречит политике ЕС повышения энергетической безопасности за счет диверсификации.Как утверждает Politico, некоторые дипломаты ЕС опасаются, что администрация Трампа воспользуется этим для достижения внешнеполитических целей."Чиновники из министерства энергетики называли американский СПГ "газом свободы", а получилось наоборот", — отмечает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Палки в колесаОт администрации Трампа можно ожидать все что угодно, добавляет он."Ограничить поставки, конечно, сложно, поскольку есть долгосрочные контракты и газом торгуют коммерческие компании. Но тем не менее палки в колеса американский президент вполне может вставлять, если европейцы не станут его слушаться", — говорит эксперт.Тогда — взлет цен на европейском рынке и деиндустриализация Европы, подчеркивает Юшков.Возврат к надежномуС одной стороны, ЕС упорно дистанцируется от российских энергоресурсов. С другой — надежность американских поставок остается под вопросом. В довершение всего Катар, третий по объемам поставщик СПГ в Старый Свет, выдвинул ультиматум из-за климатической политики Брюсселя.С 2027-го в ЕС вводят штрафы в пять процентов от глобального оборота, если компании не удовлетворяют требованию нулевых выбросов углеводородов в атмосферу. Поэтому Катар грозится прекратить поставки.Если отношения с США продолжат обостряться, перед Европой встанет вопрос возобновления торговли с Россией, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (ГУУ) Максим Чирков. Других вариантов, по большому счету, нет.Американский газ легко заменить российским трубопроводным. Раньше качали примерно столько же, сколько сейчас покупают у США, и даже больше, указывает Юшков. По его словам, теоретически можно запустить уцелевшую нитку "Северного потока — 2", газопровод "Ямал — Европа". Но для этого нужна политическая воля.

