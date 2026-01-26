https://1prime.ru/20260126/mid-866906865.html

Россия выдала агреман на назначение нового белорусского посла

Россия выдала агреман на назначение нового белорусского посла - 26.01.2026

Россия выдала агреман на назначение нового белорусского посла

Россия выдала агреман на назначение Юрия Селиверстова послом Белоруссии в Москве и ожидает его скорого прибытия, сообщили в МИД РФ. | 26.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 янв – ПРАЙМ. Россия выдала агреман на назначение Юрия Селиверстова послом Белоруссии в Москве и ожидает его скорого прибытия, сообщили в МИД РФ. "Двадцать шестого января российская сторона выдала запрошенный Белорусской стороной 22 января агреман (согласие) на назначение чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Селиверстова Юрия Михайловича, ранее занимавшего должность министра финансов Республики Беларусь. Ожидается, что новый руководитель белорусской дипломатической миссии в ближайшее время прибудет в Москву", - говорится в сообщении на сайте МИД. Отмечается, что новый посол республики вручит копии верительных грамот курирующему заместителю главы МИД РФ, а затем сможет полноценно приступить к работе. Российская сторона уверена в сохранении положительной динамики развития отношений с Белоруссией и углубления интеграции в Союзном государстве, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. "МИД России подтверждает готовность к продолжению тесного взаимодействия и координации с посольством Республики Беларусь в Российской Федерации и желает Юрию Селиверстову всяческих успехов на новом ответственном посту", - заключили в министерстве.

