Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия выдала агреман на назначение нового белорусского посла - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/mid-866906865.html
Россия выдала агреман на назначение нового белорусского посла
Россия выдала агреман на назначение нового белорусского посла - 26.01.2026, ПРАЙМ
Россия выдала агреман на назначение нового белорусского посла
Россия выдала агреман на назначение Юрия Селиверстова послом Белоруссии в Москве и ожидает его скорого прибытия, сообщили в МИД РФ. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T12:33+0300
2026-01-26T12:33+0300
россия
белоруссия
москва
мид
еаэс
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864108003_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_7ed5f6dcf0776a08207cf76ca77403fc.jpg
МОСКВА, 26 янв – ПРАЙМ. Россия выдала агреман на назначение Юрия Селиверстова послом Белоруссии в Москве и ожидает его скорого прибытия, сообщили в МИД РФ. "Двадцать шестого января российская сторона выдала запрошенный Белорусской стороной 22 января агреман (согласие) на назначение чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Селиверстова Юрия Михайловича, ранее занимавшего должность министра финансов Республики Беларусь. Ожидается, что новый руководитель белорусской дипломатической миссии в ближайшее время прибудет в Москву", - говорится в сообщении на сайте МИД. Отмечается, что новый посол республики вручит копии верительных грамот курирующему заместителю главы МИД РФ, а затем сможет полноценно приступить к работе. Российская сторона уверена в сохранении положительной динамики развития отношений с Белоруссией и углубления интеграции в Союзном государстве, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. "МИД России подтверждает готовность к продолжению тесного взаимодействия и координации с посольством Республики Беларусь в Российской Федерации и желает Юрию Селиверстову всяческих успехов на новом ответственном посту", - заключили в министерстве.
https://1prime.ru/20260120/patrushev-866702401.html
белоруссия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864108003_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_72c2e321bfe91afd1e671c808c3ce89d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, москва, мид, еаэс, снг
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, МИД, ЕАЭС, СНГ
12:33 26.01.2026
 
Россия выдала агреман на назначение нового белорусского посла

Россия выдала агреман на назначение Селиверстова послом Белоруссии

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв – ПРАЙМ. Россия выдала агреман на назначение Юрия Селиверстова послом Белоруссии в Москве и ожидает его скорого прибытия, сообщили в МИД РФ.
"Двадцать шестого января российская сторона выдала запрошенный Белорусской стороной 22 января агреман (согласие) на назначение чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Селиверстова Юрия Михайловича, ранее занимавшего должность министра финансов Республики Беларусь. Ожидается, что новый руководитель белорусской дипломатической миссии в ближайшее время прибудет в Москву", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Отмечается, что новый посол республики вручит копии верительных грамот курирующему заместителю главы МИД РФ, а затем сможет полноценно приступить к работе. Российская сторона уверена в сохранении положительной динамики развития отношений с Белоруссией и углубления интеграции в Союзном государстве, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.
"МИД России подтверждает готовность к продолжению тесного взаимодействия и координации с посольством Республики Беларусь в Российской Федерации и желает Юрию Селиверстову всяческих успехов на новом ответственном посту", - заключили в министерстве.
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Товарооборот АПК между Россией и Белоруссией вырос почти на четверть
20 января, 13:41
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯМОСКВАМИДЕАЭССНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала