Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго предложило снять эмбарго на экспорт бензина, сообщают СМИ - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/minenergo--866922789.html
Минэнерго предложило снять эмбарго на экспорт бензина, сообщают СМИ
Минэнерго предложило снять эмбарго на экспорт бензина, сообщают СМИ - 26.01.2026, ПРАЙМ
Минэнерго предложило снять эмбарго на экспорт бензина, сообщают СМИ
Минэнерго России внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на вывоз бензина за рубеж, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источник. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T21:46+0300
2026-01-26T21:46+0300
нефть
игорь артемьев
нпз
https://cdnn.1prime.ru/img/83905/12/839051211_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_13450f1652020533d6d62e0d1272730b.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Минэнерго России внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на вывоз бензина за рубеж, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источник. "Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина… Документ может быть подписан в конце января", - пишет издание. Источник РИА Новости ранее сообщал, что кабмин и профильные ведомства обсуждают досрочное снятие запрета на экспорт бензина для крупных производителей начиная с 1 февраля. Позднее президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в разговоре с журналистами выразил мнение, что из-за перегруженности многих НПЗ целесообразно снять ограничения на экспорт топлива. Однако, по его мнению, ближе к апрелю понадобится возобновить эмбарго для бензина. В конце прошлого года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
https://1prime.ru/20260126/benzin-866909615.html
https://1prime.ru/20260125/sberavto-866878641.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83905/12/839051211_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_5cea2d548d91c94702af8e6e9562a4d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, игорь артемьев, нпз
Нефть, Игорь Артемьев, НПЗ
21:46 26.01.2026
 
Минэнерго предложило снять эмбарго на экспорт бензина, сообщают СМИ

Коммерсант: Минэнерго предложило досрочно снять эмбарго на вывоз бензина за рубеж

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБензовоз на заправочной станции
Бензовоз на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Бензовоз на заправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Минэнерго России внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на вывоз бензина за рубеж, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.
"Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина… Документ может быть подписан в конце января", - пишет издание.
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Бензин на Петербургской бирже подорожал на 1,54 процента
14:22
Источник РИА Новости ранее сообщал, что кабмин и профильные ведомства обсуждают досрочное снятие запрета на экспорт бензина для крупных производителей начиная с 1 февраля.
Позднее президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в разговоре с журналистами выразил мнение, что из-за перегруженности многих НПЗ целесообразно снять ограничения на экспорт топлива. Однако, по его мнению, ближе к апрелю понадобится возобновить эмбарго для бензина.
В конце прошлого года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
Автомобиль Lada Granta - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Названы лидеры онлайн-продаж среди авто с пробегом в 2025 году
Вчера, 10:35
 
НефтьИгорь АртемьевНПЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала