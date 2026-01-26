https://1prime.ru/20260126/minenergo--866922789.html
Минэнерго предложило снять эмбарго на экспорт бензина, сообщают СМИ

Минэнерго России внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на вывоз бензина за рубеж, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Минэнерго России внесло в правительство предложение о досрочном снятии эмбарго на вывоз бензина за рубеж, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источник. "Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина… Документ может быть подписан в конце января", - пишет издание. Источник РИА Новости ранее сообщал, что кабмин и профильные ведомства обсуждают досрочное снятие запрета на экспорт бензина для крупных производителей начиная с 1 февраля. Позднее президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в разговоре с журналистами выразил мнение, что из-за перегруженности многих НПЗ целесообразно снять ограничения на экспорт топлива. Однако, по его мнению, ближе к апрелю понадобится возобновить эмбарго для бензина. В конце прошлого года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
