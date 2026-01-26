https://1prime.ru/20260126/neft-866900334.html

Мировые цены на нефть в понедельник утром стабильны

2026-01-26T08:44+0300

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром стабильны при сочетании факторов, разнонаправленно действующих на котировки, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.09 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднимается на 0,05% относительно предыдущего закрытия - до 65,91 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на столь же символические 0,08%, до 61,12 доллара. "На этой неделе цены на нефть колеблются из-за признаков перебоев в добыче в США в сочетании с сохраняющимися рисками, которые могут привести к "переизбытку" предложения в 2026 году", - цитирует агентство Рейтер слова старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva). Ранее минэнерго США опубликовало данные о запасах и добыче нефти в стране. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 16 января, сократилась на 21 тысячу баррелей в день - до 13,732 миллиона баррелей в сутки.

