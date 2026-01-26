https://1prime.ru/20260126/neft-866907370.html
ЕК планирует предложить проект о поэтапном отказе от российской нефти
26.01.2026
БРЮССЕЛЬ, 26 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия планирует предложить законодательство о поэтапном отказе от импорта российской нефти к концу 2027 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС. "Еврокомиссия планирует предложить законодательство о поэтапном отказе от импорта российской нефти к концу 2027 года", - сказано в документе. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. Представитель Еврокомиссии 9 ноября 2025 года сообщил РИА Новости, что ЕС по итогам 2025 года прогнозирует снижение импорта российского газа (как СПГ, так и трубопроводного) до 13% с 19% в 2024 году из-за прекращения транзита через Украину. Он также указал, что импорт российской нефти в ЕС также сократился: с 27% в начале 2022 года до 3% в 2024 году. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
