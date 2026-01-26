Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК планирует предложить проект о поэтапном отказе от российской нефти - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/neft-866907370.html
ЕК планирует предложить проект о поэтапном отказе от российской нефти
ЕК планирует предложить проект о поэтапном отказе от российской нефти - 26.01.2026, ПРАЙМ
ЕК планирует предложить проект о поэтапном отказе от российской нефти
Еврокомиссия планирует предложить законодательство о поэтапном отказе от импорта российской нефти к концу 2027 года, говорится в опубликованном заявлении на... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T12:54+0300
2026-01-26T12:54+0300
нефть
запад
рф
украина
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия планирует предложить законодательство о поэтапном отказе от импорта российской нефти к концу 2027 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС. "Еврокомиссия планирует предложить законодательство о поэтапном отказе от импорта российской нефти к концу 2027 года", - сказано в документе. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. Представитель Еврокомиссии 9 ноября 2025 года сообщил РИА Новости, что ЕС по итогам 2025 года прогнозирует снижение импорта российского газа (как СПГ, так и трубопроводного) до 13% с 19% в 2024 году из-за прекращения транзита через Украину. Он также указал, что импорт российской нефти в ЕС также сократился: с 27% в начале 2022 года до 3% в 2024 году. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20260126/neft-866900334.html
запад
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_121:0:2458:1753_1920x0_80_0_0_9bdfaad905e942821a5ee8ee842fad91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, запад, рф, украина, владимир путин, ес
Нефть, ЗАПАД, РФ, УКРАИНА, Владимир Путин, ЕС
12:54 26.01.2026
 
ЕК планирует предложить проект о поэтапном отказе от российской нефти

ЕК планирует предложить проект об отказе от российской нефти к концу 2027 года

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Флаги Евросоюза. Архивное фото
© Фото : официальный сайт EU
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 26 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия планирует предложить законодательство о поэтапном отказе от импорта российской нефти к концу 2027 года, говорится в опубликованном заявлении на сайте Совета ЕС.
"Еврокомиссия планирует предложить законодательство о поэтапном отказе от импорта российской нефти к концу 2027 года", - сказано в документе.
Штанговый насос на нефтяной скважине - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Мировые цены на нефть в понедельник утром стабильны
08:44
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. Представитель Еврокомиссии 9 ноября 2025 года сообщил РИА Новости, что ЕС по итогам 2025 года прогнозирует снижение импорта российского газа (как СПГ, так и трубопроводного) до 13% с 19% в 2024 году из-за прекращения транзита через Украину. Он также указал, что импорт российской нефти в ЕС также сократился: с 27% в начале 2022 года до 3% в 2024 году.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
НефтьЗАПАДРФУКРАИНАВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала