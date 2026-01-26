Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к снижению почти на 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.10 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 0,71% - до 64,63 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,88%, до 60,53 доллара. Днем нефть обеих марок была стабильной. Цены на нефть снижаются после роста по итогам предыдущих пяти недель. За это время Brent подорожал на 8,7%, WTI - на 7,6%. Инвесторы оценивают ситуацию вокруг снежного шторма в США. Аналитики отмечают, что данный фактор стал причиной роста на предыдущей неделе. "Необычно холодная зима в США, сопровождающаяся повышенным спросом на мазут и вероятными перебоями в поставках нефти из США, возможно, была одной из причин роста цен в конце прошлой недели", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков SEB.
23:37 26.01.2026
 
Цены на нефть перешли к снижению

Мировые цены на нефть перешли к снижению почти на 1%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к снижению почти на 1%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.10 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 0,71% - до 64,63 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,88%, до 60,53 доллара. Днем нефть обеих марок была стабильной.
Цены на нефть снижаются после роста по итогам предыдущих пяти недель. За это время Brent подорожал на 8,7%, WTI - на 7,6%.
Инвесторы оценивают ситуацию вокруг снежного шторма в США. Аналитики отмечают, что данный фактор стал причиной роста на предыдущей неделе.
"Необычно холодная зима в США, сопровождающаяся повышенным спросом на мазут и вероятными перебоями в поставках нефти из США, возможно, была одной из причин роста цен в конце прошлой недели", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков SEB.
