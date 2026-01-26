https://1prime.ru/20260126/neft-866925425.html

Цены на нефть перешли к снижению

Цены на нефть перешли к снижению - 26.01.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть перешли к снижению

Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к снижению почти на 1%, свидетельствуют данные торгов. | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T23:37+0300

2026-01-26T23:37+0300

2026-01-26T23:37+0300

нефть

торги

сша

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к снижению почти на 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.10 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 0,71% - до 64,63 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,88%, до 60,53 доллара. Днем нефть обеих марок была стабильной. Цены на нефть снижаются после роста по итогам предыдущих пяти недель. За это время Brent подорожал на 8,7%, WTI - на 7,6%. Инвесторы оценивают ситуацию вокруг снежного шторма в США. Аналитики отмечают, что данный фактор стал причиной роста на предыдущей неделе. "Необычно холодная зима в США, сопровождающаяся повышенным спросом на мазут и вероятными перебоями в поставках нефти из США, возможно, была одной из причин роста цен в конце прошлой недели", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков SEB.

https://1prime.ru/20260126/neft-866907370.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, торги, сша, мировая экономика