Цены на нефть перешли к снижению
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к снижению почти на 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.10 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 0,71% - до 64,63 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,88%, до 60,53 доллара. Днем нефть обеих марок была стабильной. Цены на нефть снижаются после роста по итогам предыдущих пяти недель. За это время Brent подорожал на 8,7%, WTI - на 7,6%. Инвесторы оценивают ситуацию вокруг снежного шторма в США. Аналитики отмечают, что данный фактор стал причиной роста на предыдущей неделе. "Необычно холодная зима в США, сопровождающаяся повышенным спросом на мазут и вероятными перебоями в поставках нефти из США, возможно, была одной из причин роста цен в конце прошлой недели", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков SEB.
