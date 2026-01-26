https://1prime.ru/20260126/ordzhonikidze-866895442.html
"Совет мира" не станет альтернативой Совбезу ООН, заявил Орджоникидзе
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. "Совет мира", инициированный президентом США Дональдом Трампом, не станет альтернативой Совету безопасности ООН, так как его концепция не понятна, порядок принятия и исполнения решений не отработан, считает бывший замглавы МИД РФ и экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.
"Нет, потому что, во-первых, далеко не все страны эту инициативу поддерживают, а некоторые из них могут даже чинить препятствия. Во-вторых, концепция Совета пока не понятна, порядок принятия и исполнения его решений не отработан", - сказал Орджоникидзе в интервью aif.ru, отвечая на вопрос, станет ли "Совет мира" альтернативой Совбезу ООН.
Эксперт уточнил, что США не хотят решать палестинскую проблему в рамках Совбеза ООН, так как стремятся навязать свой вариант урегулирования и, по сути, лишить права вето постоянных членов Совбеза - Россию, Китай и даже своих союзников по НАТО, Великобританию и Францию.
"Совет мира" напоминает скорее международную корпорацию, где последнее слово за главным акционером - США в лице Дональда Трампа. Да, наверное, какие-то деньги он соберет и вложит в "мирные" проекты. Но через три года он уйдет из Белого дома, и этот Совет, скорее всего, прекратит существование. Потому что Трамп придает ему вес не сам по себе, а только как президент Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул эксперт.
Орджоникидзе отметил, что пока состав Совета достаточно разношерстный.
"Там есть страны, которые никакого отношения к урегулированию в той же Газе не имеют. Конечно, если в организацию со временем вступят Китай, Россия, Индия, Бразилия и другие крупные страны, то это уже будет серьезная сила. Но вступят или нет - большой вопрос", - подчеркнул эксперт.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что МИД работает над поручением Путина по изучению инициативы Трампа о создании "Совета мира" по Газе.
