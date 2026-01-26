https://1prime.ru/20260126/rossiya-866920417.html
"Наш шанс". В Раде внезапно высказались об отношениях с Россией
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Сотрудничество с Россией и Белоруссией может дать Украине возможность выжить, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Зеленский построил концлагерь. Он уничтожает украинский народ. Он делает все, чтобы разорвать Украину с ее естественными союзниками — Беларусью и Россией. Потому что именно в единстве — наш шанс на выживание", — написал он.По мнению Дмитрука, лидер киевского режима показывает себя как "разрушитель", который "сознательно сжигает мосты между нашими народами". В середине октября президент Белоруссии обратился к Владимиру Зеленскому с призывом быстрее принимать решение о начале переговоров с Россией. Он подчеркнул, что российская армия каждый день продвигается на фронте, и это может угрожать существованию Украины как государства. Также, по словам Лукашенко, на Западе есть политики, которые стремятся отобрать западные регионы Украины. Белорусский лидер заявил, что только славянские государства могут принести счастье на украинские земли.
