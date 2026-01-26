Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Наш шанс". В Раде внезапно высказались об отношениях с Россией - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866920417.html
"Наш шанс". В Раде внезапно высказались об отношениях с Россией
"Наш шанс". В Раде внезапно высказались об отношениях с Россией - 26.01.2026, ПРАЙМ
"Наш шанс". В Раде внезапно высказались об отношениях с Россией
Сотрудничество с Россией и Белоруссией может дать Украине возможность выжить, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T20:07+0300
2026-01-26T20:07+0300
спецоперация на украине
украина
белоруссия
запад
владимир зеленский
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Сотрудничество с Россией и Белоруссией может дать Украине возможность выжить, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Зеленский построил концлагерь. Он уничтожает украинский народ. Он делает все, чтобы разорвать Украину с ее естественными союзниками — Беларусью и Россией. Потому что именно в единстве — наш шанс на выживание", — написал он.По мнению Дмитрука, лидер киевского режима показывает себя как "разрушитель", который "сознательно сжигает мосты между нашими народами". В середине октября президент Белоруссии обратился к Владимиру Зеленскому с призывом быстрее принимать решение о начале переговоров с Россией. Он подчеркнул, что российская армия каждый день продвигается на фронте, и это может угрожать существованию Украины как государства. Также, по словам Лукашенко, на Западе есть политики, которые стремятся отобрать западные регионы Украины. Белорусский лидер заявил, что только славянские государства могут принести счастье на украинские земли.
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
https://1prime.ru/20260126/ukraina-866920126.html
украина
белоруссия
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_28d4c5c313ab3b890ee496d72b1e6a7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, белоруссия, запад, владимир зеленский, рада
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Рада
20:07 26.01.2026
 
"Наш шанс". В Раде внезапно высказались об отношениях с Россией

Дмитрук назвал сотрудничество с Россией и Белоруссией шансом на выживание Украины

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Флаги России. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Сотрудничество с Россией и Белоруссией может дать Украине возможность выжить, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Зеленский построил концлагерь. Он уничтожает украинский народ. Он делает все, чтобы разорвать Украину с ее естественными союзниками — Беларусью и Россией. Потому что именно в единстве — наш шанс на выживание", — написал он.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
Вчера, 20:47
По мнению Дмитрука, лидер киевского режима показывает себя как "разрушитель", который "сознательно сжигает мосты между нашими народами".
В середине октября президент Белоруссии обратился к Владимиру Зеленскому с призывом быстрее принимать решение о начале переговоров с Россией. Он подчеркнул, что российская армия каждый день продвигается на фронте, и это может угрожать существованию Украины как государства. Также, по словам Лукашенко, на Западе есть политики, которые стремятся отобрать западные регионы Украины. Белорусский лидер заявил, что только славянские государства могут принести счастье на украинские земли.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Украины
19:56
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАБЕЛОРУССИЯЗАПАДВладимир ЗеленскийРада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала