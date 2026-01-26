https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html

"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины

2026-01-26T22:43+0300

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на сделку, которую предложат ему представители России и президент США Дональд Трамп, предположил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала. "После саммита на Аляске Трамп открыто выразил желание провести трехсторонние переговоры. Но все зависело от того, как поведет себя Зеленский. А он и европейцы вели себя очень плохо в глазах русских, поэтому никаких трехсторонних встреч не было. Теперь же ситуация иная. <…> У Зеленского нет выбора. Он может поехать на одну из своих вилл на юге Италии, если захочет, но у него нет другого выбора, кроме как согласиться на наилучшую сделку, которую ему предложат Трамп и русские", — сказал он.Бывший аналитик ЦРУ добавил, что российская и американская стороны продолжают обсуждать возможности улучшения двусторонних отношений. Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, в которых участвовали представители России, США и Украины, прошли 23-24 января в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Российская сторона ожидает, что работа в рамках рабочей группы Россия-США-Украина на экспертном уровне будет продолжена в ближайшее время.Переговоры между США и Украиной, которые состоялись в Давосе в четверг, по данным Financial Times, закончились безрезультатно, так как соглашения, которые обсуждались перед саммитом, так и не были подписаны. Сообщается, что это стало настоящим ударом для Зеленского.

