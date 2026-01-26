Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Конечная цель": в США выступили с резким заявлением о России - 26.01.2026
Спецоперация на Украине
"Конечная цель": в США выступили с резким заявлением о России
"Конечная цель": в США выступили с резким заявлением о России
Затягивание конфликта с Россией руками киевского режима в конечном итоге навредит Западу, заявил американский публицист и радиоведущий Скотт Хортон в эфире... | 26.01.2026
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Затягивание конфликта с Россией руками киевского режима в конечном итоге навредит Западу, заявил американский публицист и радиоведущий Скотт Хортон в эфире канала Deep Dive на YouTube. "На Западе считали, что война должна продолжаться, и я думаю, они с самого начала понимали, что украинцы не смогут победить. Смысл был в том, чтобы затянуть войну как можно на дольше, ведь украинцы для них не имеют значения, а русские имеют, и нанесение ущерба русским — это конечная цель. Вот и все", — отметил он.Хортон также отметил, что затягивание конфликта с Россией негативно скажется на самом Западе, поскольку такая эскалация "создает множество возможностей для того, чтобы все пошло наперекосяк".В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свою деятельность, называя это мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но требовали равноправия, указывая на необходимость для Запада отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, которые представляют потенциальную опасность для её интересов.
запад
москва
европа
"Конечная цель": в США выступили с резким заявлением о России

Хортон: затягивание конфликта с РФ руками Киева навредит самому Западу

© РИА Новости . Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Затягивание конфликта с Россией руками киевского режима в конечном итоге навредит Западу, заявил американский публицист и радиоведущий Скотт Хортон в эфире канала Deep Dive на YouTube.
"На Западе считали, что война должна продолжаться, и я думаю, они с самого начала понимали, что украинцы не смогут победить. Смысл был в том, чтобы затянуть войну как можно на дольше, ведь украинцы для них не имеют значения, а русские имеют, и нанесение ущерба русским — это конечная цель. Вот и все", — отметил он.
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
25 января, 20:47
Хортон также отметил, что затягивание конфликта с Россией негативно скажется на самом Западе, поскольку такая эскалация "создает множество возможностей для того, чтобы все пошло наперекосяк".
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свою деятельность, называя это мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но требовали равноправия, указывая на необходимость для Запада отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, которые представляют потенциальную опасность для её интересов.
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Украины
26.01.2026, 19:56
