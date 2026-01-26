"Конечная цель": в США выступили с резким заявлением о России
Хортон: затягивание конфликта с РФ руками Киева навредит самому Западу
© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Затягивание конфликта с Россией руками киевского режима в конечном итоге навредит Западу, заявил американский публицист и радиоведущий Скотт Хортон в эфире канала Deep Dive на YouTube.
"На Западе считали, что война должна продолжаться, и я думаю, они с самого начала понимали, что украинцы не смогут победить. Смысл был в том, чтобы затянуть войну как можно на дольше, ведь украинцы для них не имеют значения, а русские имеют, и нанесение ущерба русским — это конечная цель. Вот и все", — отметил он.
Хортон также отметил, что затягивание конфликта с Россией негативно скажется на самом Западе, поскольку такая эскалация "создает множество возможностей для того, чтобы все пошло наперекосяк".
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свою деятельность, называя это мерами по сдерживанию агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но требовали равноправия, указывая на необходимость для Запада отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, которые представляют потенциальную опасность для её интересов.