Россияне в 2025 году стали чаще оформлять КАСКО

Россияне в 2025 году стали чаще оформлять КАСКО - 26.01.2026, ПРАЙМ

Россияне в 2025 году стали чаще оформлять КАСКО

Россияне в 2025 году оформили на четверть больше добровольных страховых полисов каско, рассказали РИА Новости в компании "СберСтрахование". | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T10:25+0300

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году оформили на четверть больше добровольных страховых полисов каско, рассказали РИА Новости в компании "СберСтрахование". "В 2025 году интерес россиян к каско оставался стабильно высоким. По данным "СберСтрахования", за январь-декабрь в компании оформили более 68 тысяч полисов каско - на 23% больше, чем годом ранее", - указано в сообщении. Лидером по числу застрахованных легковых автомобилей по итогам года стала отечественная Lada - на нее пришлось 10% всех договоров каско. При этом спрос на страхование моделей тольяттинского автопроизводителя продолжил ускоряться: за год число полисов увеличилось на 85%. Вторую позицию по числу оформленных полисов занимают китайские бренды Haval и Chery (по 8%), за ними идут Geely и Changan (по 7%) - также марки из Поднебесной. При этом годом ранее в пятерку лидеров по количеству заключенных договоров входили машины из Кореи и Японии: на первом месте - Kia, следом шли Lada, Changan, Geely и Toyota. Чаще остальных автомобили страховали водители из Москвы (24% от всех договоров каско, заключенных за 2025 год), Санкт-Петербурга (13%) и Московской области (12%).

2026

