Россияне в 2025 году стали чаще оформлять КАСКО - 26.01.2026, ПРАЙМ
Россияне в 2025 году стали чаще оформлять КАСКО
Россияне в 2025 году стали чаще оформлять КАСКО - 26.01.2026, ПРАЙМ
Россияне в 2025 году стали чаще оформлять КАСКО
Россияне в 2025 году оформили на четверть больше добровольных страховых полисов каско, рассказали РИА Новости в компании "СберСтрахование". | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T10:25+0300
2026-01-26T10:25+0300
россия
корея
япония
москва
geely
haval
chery
lada vision 4x4
toyota camry
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83515/23/835152308_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_b9449384252bef2eca7c72f5bc9ebb78.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году оформили на четверть больше добровольных страховых полисов каско, рассказали РИА Новости в компании "СберСтрахование". "В 2025 году интерес россиян к каско оставался стабильно высоким. По данным "СберСтрахования", за январь-декабрь в компании оформили более 68 тысяч полисов каско - на 23% больше, чем годом ранее", - указано в сообщении. Лидером по числу застрахованных легковых автомобилей по итогам года стала отечественная Lada - на нее пришлось 10% всех договоров каско. При этом спрос на страхование моделей тольяттинского автопроизводителя продолжил ускоряться: за год число полисов увеличилось на 85%. Вторую позицию по числу оформленных полисов занимают китайские бренды Haval и Chery (по 8%), за ними идут Geely и Changan (по 7%) - также марки из Поднебесной. При этом годом ранее в пятерку лидеров по количеству заключенных договоров входили машины из Кореи и Японии: на первом месте - Kia, следом шли Lada, Changan, Geely и Toyota. Чаще остальных автомобили страховали водители из Москвы (24% от всех договоров каско, заключенных за 2025 год), Санкт-Петербурга (13%) и Московской области (12%).
корея
япония
москва
россия, корея, япония, москва, geely, haval, chery, lada vision 4x4, toyota camry, авто
РОССИЯ, КОРЕЯ, ЯПОНИЯ, МОСКВА, Geely, Haval, Chery, Lada Vision 4x4, Toyota Camry, Авто
10:25 26.01.2026
 
Россияне в 2025 году стали чаще оформлять КАСКО

Россияне в 2025 году оформили на четверть больше полисов КАСКО

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Электронный страховой полис.. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году оформили на четверть больше добровольных страховых полисов каско, рассказали РИА Новости в компании "СберСтрахование".
"В 2025 году интерес россиян к каско оставался стабильно высоким. По данным "СберСтрахования", за январь-декабрь в компании оформили более 68 тысяч полисов каско - на 23% больше, чем годом ранее", - указано в сообщении.
Lada стала лидером по числу полисов каско и ОСАГО
28 марта 2025, 08:54
Лидером по числу застрахованных легковых автомобилей по итогам года стала отечественная Lada - на нее пришлось 10% всех договоров каско. При этом спрос на страхование моделей тольяттинского автопроизводителя продолжил ускоряться: за год число полисов увеличилось на 85%.
Вторую позицию по числу оформленных полисов занимают китайские бренды Haval и Chery (по 8%), за ними идут Geely и Changan (по 7%) - также марки из Поднебесной.
При этом годом ранее в пятерку лидеров по количеству заключенных договоров входили машины из Кореи и Японии: на первом месте - Kia, следом шли Lada, Changan, Geely и Toyota.
Чаще остальных автомобили страховали водители из Москвы (24% от всех договоров каско, заключенных за 2025 год), Санкт-Петербурга (13%) и Московской области (12%).
 
РОССИЯ КОРЕЯ ЯПОНИЯ МОСКВА Geely Haval Chery Lada Vision 4x4 Toyota Camry Авто
 
 
