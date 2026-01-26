Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Общественный транспорт будет бесплатным в Североморске и Мурманске - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/severomorsk-866895950.html
Общественный транспорт будет бесплатным в Североморске и Мурманске
Общественный транспорт будет бесплатным в Североморске и Мурманске - 26.01.2026, ПРАЙМ
Общественный транспорт будет бесплатным в Североморске и Мурманске
Общественный транспорт будет бесплатно работать в Североморске и Мурманске, где произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП,... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T02:09+0300
2026-01-26T02:09+0300
бизнес
мурманск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866895950.jpg?1769382577
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Общественный транспорт будет бесплатно работать в Североморске и Мурманске, где произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "На оперативном штабе обсудили план действий в следующие сутки. В первую очередь, завтра и до восстановления электроснабжения проезд в троллейбусах и автобусах по регулируемым и нерегулируемым тарифам в Мурманске, ЗАТО город Североморск, а также между ними, - будет бесплатным", - написал Чибис в Telegram-канале. Губернатор добавил, что, если школа или детский сад закрыты, то предлагаются временные группы в работающих учреждениях. Для тех, кто не сможет отвести детей в школу или детский сад, предприниматели предлагают бесплатное посещение частных игровых комнат и учреждений для дошкольников и учащихся младших классов. "Уважаемые жители! В понедельник пиковая нагрузка на сеть может возрасти в связи с тем, что многие будут собираться на работу, учебу. В экстренном случае энергетикам придется действовать максимально оперативно, без возможности предупредить об отключении. Это важно, чтобы сохранить тепло и воду в домах", - отметил Чибис. Кроме того, по его словам, все жилые дома и социальные объекты обеспечены теплом и водой, в 80% домов присутствует стабильное электроснабжение. "Завтра на оперативном совещании постараемся обозначить сроки по урегулированию ситуации", - добавил губернатор. Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В воскресенье проводится ротация потребителей, по-прежнему значительные части городов обстаются без электричества, котельные работают штатно. В регионе введен режим ЧС.
мурманск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мурманск
Бизнес, МУРМАНСК
02:09 26.01.2026
 
Общественный транспорт будет бесплатным в Североморске и Мурманске

Губернатор Чибис: общественный транспорт будет бесплатным в Североморске и Мурманске

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Общественный транспорт будет бесплатно работать в Североморске и Мурманске, где произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"На оперативном штабе обсудили план действий в следующие сутки. В первую очередь, завтра и до восстановления электроснабжения проезд в троллейбусах и автобусах по регулируемым и нерегулируемым тарифам в Мурманске, ЗАТО город Североморск, а также между ними, - будет бесплатным", - написал Чибис в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что, если школа или детский сад закрыты, то предлагаются временные группы в работающих учреждениях. Для тех, кто не сможет отвести детей в школу или детский сад, предприниматели предлагают бесплатное посещение частных игровых комнат и учреждений для дошкольников и учащихся младших классов.
"Уважаемые жители! В понедельник пиковая нагрузка на сеть может возрасти в связи с тем, что многие будут собираться на работу, учебу. В экстренном случае энергетикам придется действовать максимально оперативно, без возможности предупредить об отключении. Это важно, чтобы сохранить тепло и воду в домах", - отметил Чибис.
Кроме того, по его словам, все жилые дома и социальные объекты обеспечены теплом и водой, в 80% домов присутствует стабильное электроснабжение.
"Завтра на оперативном совещании постараемся обозначить сроки по урегулированию ситуации", - добавил губернатор.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В воскресенье проводится ротация потребителей, по-прежнему значительные части городов обстаются без электричества, котельные работают штатно. В регионе введен режим ЧС.
 
БизнесМУРМАНСК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала