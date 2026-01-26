https://1prime.ru/20260126/sud-866921842.html
Внучке Шолохова вернули иск к застройщику на 47 миллионов рублей
МОСКВА, 26 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Свердловской области вернул Марии Манохиной, внучке писателя Михаила Шолохова, ее иск к ООО "Специализированный застройщик "Астра-Восток" о взыскании более 47 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск был заявлен "о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав" истицы, являющейся правообладателем товарного знака "Шолохов". Суд вернул исковое заявление без рассмотрения по существу из-за неуплаты госпошлины. Суд отклонил ходатайство Манохиной об отсрочке уплаты, посчитав, что представленные ею в обоснование документы "не являются подтверждением того, что имущественное положение истца не позволяет ему уплатить государственную пошлину". Ранее аналогичный иск на ту же сумму внучке Шолохова вернул Суд по интеллектуальным правам (СИП), поскольку спор не относится к компетенции этого суда. Кроме того, СИП в январе по той же причине вернул Манохиной ее иск почти на 266 миллионов рублей к двум ростовским девелоперам – ООО "Специализированный застройщик "Сигма-1" и ООО "Специализированный застройщик "Сигма-2". От первого ответчика она требовала более 124 миллионов рублей, от второго – около 142 миллионов. Ответчики – и структуры группы "Сигма", и "Астра-Восток" - строили соответственно в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге жилые комплексы под названием "Шолохов". По данным Роспатента, свой товарный знак "Шолохов" Манохина зарегистрировала в 2025 году для широкого перечня товаров и услуг, включая строительство.
