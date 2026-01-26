Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АТОР предсказала рост турпотока в Саудовскую Аравию - 26.01.2026
АТОР предсказала рост турпотока в Саудовскую Аравию
АТОР предсказала рост турпотока в Саудовскую Аравию - 26.01.2026, ПРАЙМ
АТОР предсказала рост турпотока в Саудовскую Аравию
Увеличение рейсов и расширение географии полетов наряду с запуском взаимного безвизового режима значительно подстегнет турпоток между Россией и Саудовской... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T08:55+0300
2026-01-26T08:55+0300
бизнес
туризм
россия
москва
малайзия
рф
александр новак
атор
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Увеличение рейсов и расширение географии полетов наряду с запуском взаимного безвизового режима значительно подстегнет турпоток между Россией и Саудовской Аравией, уверена глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. В начале декабря прошлого года Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение о взаимной отмене виз. Как говорил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, оно вступит в силу к концу февраля - началу марта 2026 года. Ломидзе отметила, что ярким примером того, как увеличение числа рейсов влияет на турпоток в 2025 году, стал Вьетнам: поездки организованных туристов из России во Вьетнам выросли на 200%. "Мы ожидаем, что в этом году похожая судьба может ждать Саудовскую Аравию, потому что открываются дополнительные прямые рейсы, заработает безвизовый режим. Есть невероятный интерес к этой стране, в том числе потому, что она была закрыта для туристов", - сказала Ломидзе в интервью РИА Новости. В декабре прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия и Саудовская Аравия прорабатывают возможность увеличения числа полетов между странами. Сейчас несколько рейсов в неделю осуществляется между Эр-Риядом и Москвой, есть также рейсы из Джидды в Москву. При этом саудовские авиакомпании запрашивают дополнительные точки для полетов в Россию - это Сочи, Санкт-Петербург, Казань. Ломидзе добавила, что большой интерес у туристов из России есть к Малайзии. "Это тоже может быть прорывом в 2026 году. По крайней мере, мы видим к этому предпосылки. Кроме того, из Малайзии идет довольно активный поток в Россию, и, возможно, здесь мы тоже получим рост турпотока за счет открытия авиасообщения", - предположила глава АТОР.
москва
малайзия
рф
АТОР предсказала рост турпотока в Саудовскую Аравию

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Увеличение рейсов и расширение географии полетов наряду с запуском взаимного безвизового режима значительно подстегнет турпоток между Россией и Саудовской Аравией, уверена глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
В начале декабря прошлого года Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение о взаимной отмене виз. Как говорил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, оно вступит в силу к концу февраля - началу марта 2026 года.
Ломидзе отметила, что ярким примером того, как увеличение числа рейсов влияет на турпоток в 2025 году, стал Вьетнам: поездки организованных туристов из России во Вьетнам выросли на 200%.
"Мы ожидаем, что в этом году похожая судьба может ждать Саудовскую Аравию, потому что открываются дополнительные прямые рейсы, заработает безвизовый режим. Есть невероятный интерес к этой стране, в том числе потому, что она была закрыта для туристов", - сказала Ломидзе в интервью РИА Новости.
В декабре прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия и Саудовская Аравия прорабатывают возможность увеличения числа полетов между странами. Сейчас несколько рейсов в неделю осуществляется между Эр-Риядом и Москвой, есть также рейсы из Джидды в Москву. При этом саудовские авиакомпании запрашивают дополнительные точки для полетов в Россию - это Сочи, Санкт-Петербург, Казань.
Ломидзе добавила, что большой интерес у туристов из России есть к Малайзии. "Это тоже может быть прорывом в 2026 году. По крайней мере, мы видим к этому предпосылки. Кроме того, из Малайзии идет довольно активный поток в Россию, и, возможно, здесь мы тоже получим рост турпотока за счет открытия авиасообщения", - предположила глава АТОР.
 
