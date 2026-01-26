Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский чуть не выдал себя в Литве - 26.01.2026
https://1prime.ru/20260126/ukraina-866897216.html
Зеленский чуть не выдал себя в Литве
Зеленский чуть не выдал себя в Литве - 26.01.2026, ПРАЙМ
Зеленский чуть не выдал себя в Литве
Владимир Зеленский, будучи на пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким, почти перешел на русский язык. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T05:41+0300
2026-01-26T05:41+0300
общество
мировая экономика
украина
москва
вильнюс
владимир зеленский
гитанас науседа
кароль навроцкий
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 26 января — ПРАЙС. Владимир Зеленский, будучи на пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким, почти перешел на русский язык. Во время выступления Зеленский чуть не назвал слово "возможность" по-русски, но быстро исправился, произнеся его на украинском. "Конкретные гарантии безопасности для Украины, которые дают (возможность. — Прим. ред.) конкретные даты окончания этой войны", — пояснил он. Зеленский ранее уже оказывался в подобных неловких ситуациях. В начале января на встрече с советниками по вопросам нацбезопасности европейских стран он оговорился на английском языке, надеясь на "встречу с сексом" в Париже. В последние годы украинские власти активно работают не только над пересмотром советской истории, но и над устранением всего, что связано с Россией. Демонтаж советских памятников и переименование улиц начались на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил в прошлом, что Украина ведет политику агрессивной дерусификации и принудительной ассимиляции. Тем не менее, результаты декабрьского опроса центра SOCIS показали, что почти половина украинцев до сих пор используют русский язык в повседневном общении дома.
украина
москва
вильнюс
общество , мировая экономика, украина, москва, вильнюс, владимир зеленский, гитанас науседа, кароль навроцкий
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, МОСКВА, Вильнюс, Владимир Зеленский, Гитанас Науседа, Кароль Навроцкий
05:41 26.01.2026
 
Зеленский чуть не выдал себя в Литве

Зеленский чуть не перешел на русский во время пресс-конференции

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 26 января — ПРАЙС. Владимир Зеленский, будучи на пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким, почти перешел на русский язык.
Во время выступления Зеленский чуть не назвал слово "возможность" по-русски, но быстро исправился, произнеся его на украинском.
"Конкретные гарантии безопасности для Украины, которые дают (возможность. — Прим. ред.) конкретные даты окончания этой войны", — пояснил он.
Зеленский ранее уже оказывался в подобных неловких ситуациях. В начале января на встрече с советниками по вопросам нацбезопасности европейских стран он оговорился на английском языке, надеясь на "встречу с сексом" в Париже.
В последние годы украинские власти активно работают не только над пересмотром советской истории, но и над устранением всего, что связано с Россией. Демонтаж советских памятников и переименование улиц начались на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил в прошлом, что Украина ведет политику агрессивной дерусификации и принудительной ассимиляции.
Тем не менее, результаты декабрьского опроса центра SOCIS показали, что почти половина украинцев до сих пор используют русский язык в повседневном общении дома.
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАМОСКВАВильнюсВладимир ЗеленскийГитанас НауседаКароль Навроцкий
 
 
