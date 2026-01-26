https://1prime.ru/20260126/ukraina-866897216.html

МОСКВА, 26 января — ПРАЙС. Владимир Зеленский, будучи на пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким, почти перешел на русский язык. Во время выступления Зеленский чуть не назвал слово "возможность" по-русски, но быстро исправился, произнеся его на украинском. "Конкретные гарантии безопасности для Украины, которые дают (возможность. — Прим. ред.) конкретные даты окончания этой войны", — пояснил он. Зеленский ранее уже оказывался в подобных неловких ситуациях. В начале января на встрече с советниками по вопросам нацбезопасности европейских стран он оговорился на английском языке, надеясь на "встречу с сексом" в Париже. В последние годы украинские власти активно работают не только над пересмотром советской истории, но и над устранением всего, что связано с Россией. Демонтаж советских памятников и переименование улиц начались на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил в прошлом, что Украина ведет политику агрессивной дерусификации и принудительной ассимиляции. Тем не менее, результаты декабрьского опроса центра SOCIS показали, что почти половина украинцев до сих пор используют русский язык в повседневном общении дома.

