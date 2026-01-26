https://1prime.ru/20260126/ukraina-866920126.html
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Украины
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Украины - 26.01.2026, ПРАЙМ
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Украины
26.01.2026
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Будапешт отказывается выделять средства на украинский конфликт и поддерживать Киев в будущем, сообщил в соцсети X представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. "Давайте дадим понять Брюсселю: мы не будем платить! Мы не будем платить за российско-украинский конфликт. Мы не будем платить за поддержание функционирования Украины в течение следующих десяти лет. И мы больше не хотим оплачивать повышенные счета за коммунальные услуги из-за этого!" — написал он.В январе премьер-министр Виктор Орбан заявил о намерении Венгрии начать сбор подписей для общенациональной петиции против планов Брюсселя выделить Украине 90 миллиардов евро. В декабре 2025 года на саммите ЕС было принято решение о совместном займе стран ЕС на 90 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Тогда Бельгия смогла предотвратить использование для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро предполагается направить на военную помощь, с приоритетом поставок вооружений из стран Европы. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита венгерский премьер Виктор Орбан отметил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут будущие поколения тех, кто принял это решение, так как Украина не вернет деньги.
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Украины
