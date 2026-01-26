Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Украины - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260126/ukraina-866920126.html
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Украины
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Украины - 26.01.2026, ПРАЙМ
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Украины
Будапешт отказывается выделять средства на украинский конфликт и поддерживать Киев в будущем, сообщил в соцсети X представитель правительства Венгрии Золтан... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T19:56+0300
2026-01-26T19:56+0300
спецоперация на украине
украина
венгрия
киев
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Будапешт отказывается выделять средства на украинский конфликт и поддерживать Киев в будущем, сообщил в соцсети X представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. "Давайте дадим понять Брюсселю: мы не будем платить! Мы не будем платить за российско-украинский конфликт. Мы не будем платить за поддержание функционирования Украины в течение следующих десяти лет. И мы больше не хотим оплачивать повышенные счета за коммунальные услуги из-за этого!" — написал он.В январе премьер-министр Виктор Орбан заявил о намерении Венгрии начать сбор подписей для общенациональной петиции против планов Брюсселя выделить Украине 90 миллиардов евро. В декабре 2025 года на саммите ЕС было принято решение о совместном займе стран ЕС на 90 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Тогда Бельгия смогла предотвратить использование для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро предполагается направить на военную помощь, с приоритетом поставок вооружений из стран Европы. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита венгерский премьер Виктор Орбан отметил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут будущие поколения тех, кто принял это решение, так как Украина не вернет деньги.
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
https://1prime.ru/20260126/orban-866913108.html
украина
венгрия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, венгрия, киев, виктор орбан, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Киев, Виктор Орбан, ЕС
19:56 26.01.2026
 
"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Украины

Ковач: Венгрия не собирается платить за конфликт и помогать Киеву

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Будапешт отказывается выделять средства на украинский конфликт и поддерживать Киев в будущем, сообщил в соцсети X представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
"Давайте дадим понять Брюсселю: мы не будем платить! Мы не будем платить за российско-украинский конфликт. Мы не будем платить за поддержание функционирования Украины в течение следующих десяти лет. И мы больше не хотим оплачивать повышенные счета за коммунальные услуги из-за этого!" — написал он.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
Вчера, 20:47
В январе премьер-министр Виктор Орбан заявил о намерении Венгрии начать сбор подписей для общенациональной петиции против планов Брюсселя выделить Украине 90 миллиардов евро.
В декабре 2025 года на саммите ЕС было принято решение о совместном займе стран ЕС на 90 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Тогда Бельгия смогла предотвратить использование для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро предполагается направить на военную помощь, с приоритетом поставок вооружений из стран Европы.
Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита венгерский премьер Виктор Орбан отметил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут будущие поколения тех, кто принял это решение, так как Украина не вернет деньги.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Пора объединиться". Орбан громко высказался об Украине
16:43
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВЕНГРИЯКиевВиктор ОрбанЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала