https://1prime.ru/20260126/ukraina-866920126.html

"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Украины

"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Украины - 26.01.2026, ПРАЙМ

"Мы не будем". На Западе сделали громкое заявление о поддержке Украины

Будапешт отказывается выделять средства на украинский конфликт и поддерживать Киев в будущем, сообщил в соцсети X представитель правительства Венгрии Золтан... | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T19:56+0300

2026-01-26T19:56+0300

2026-01-26T19:56+0300

спецоперация на украине

украина

венгрия

киев

виктор орбан

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Будапешт отказывается выделять средства на украинский конфликт и поддерживать Киев в будущем, сообщил в соцсети X представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. "Давайте дадим понять Брюсселю: мы не будем платить! Мы не будем платить за российско-украинский конфликт. Мы не будем платить за поддержание функционирования Украины в течение следующих десяти лет. И мы больше не хотим оплачивать повышенные счета за коммунальные услуги из-за этого!" — написал он.В январе премьер-министр Виктор Орбан заявил о намерении Венгрии начать сбор подписей для общенациональной петиции против планов Брюсселя выделить Украине 90 миллиардов евро. В декабре 2025 года на саммите ЕС было принято решение о совместном займе стран ЕС на 90 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Тогда Бельгия смогла предотвратить использование для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро предполагается направить на военную помощь, с приоритетом поставок вооружений из стран Европы. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита венгерский премьер Виктор Орбан отметил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут будущие поколения тех, кто принял это решение, так как Украина не вернет деньги.

https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html

https://1prime.ru/20260126/orban-866913108.html

украина

венгрия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, венгрия, киев, виктор орбан, ес