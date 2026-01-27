https://1prime.ru/20260127/britaniya-866954910.html

Глава Минобороны Британии заявил об увеличении числа военных на Украине

2026-01-27T23:22+0300

МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Британия расширила присутствие своих вооружённых сил на территории Украины, сообщил министр обороны страны Джон Хили в своём выступлении в комитете по обороне палаты общин британского парламента. Запись его выступления доступна на YouTube."У нас есть несколько британских военнослужащих на Украине, которые оказывают помощь посольству и Киеву в обороне <…> После выборов (в июле 2024 года. — Прим. ред.) это число выросло", — утверждает он.Хили также упомянул, что Британия продолжает расширять помощь Киеву в ответ на запросы украинской стороны.Министерство иностранных дел России заявило, что размещение войск стран НАТО на Украине является категорически неприемлемым для Москвы и может привести к серьёзной эскалации. В министерстве ранее отметили, что заявления о возможном размещении контингентов альянса на территории Украины, звучащие в Великобритании и других европейских странах, являются провокацией, способствующей продолжению конфликта.

