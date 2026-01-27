Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минобороны Британии заявил об увеличении числа военных на Украине - 27.01.2026
Спецоперация на Украине
Глава Минобороны Британии заявил об увеличении числа военных на Украине
Глава Минобороны Британии заявил об увеличении числа военных на Украине
Британия расширила присутствие своих вооружённых сил на территории Украины, сообщил министр обороны страны Джон Хили в своём выступлении в комитете по обороне... | 27.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Британия расширила присутствие своих вооружённых сил на территории Украины, сообщил министр обороны страны Джон Хили в своём выступлении в комитете по обороне палаты общин британского парламента. Запись его выступления доступна на YouTube."У нас есть несколько британских военнослужащих на Украине, которые оказывают помощь посольству и Киеву в обороне &lt;…&gt; После выборов (в июле 2024 года. — Прим. ред.) это число выросло", — утверждает он.Хили также упомянул, что Британия продолжает расширять помощь Киеву в ответ на запросы украинской стороны.Министерство иностранных дел России заявило, что размещение войск стран НАТО на Украине является категорически неприемлемым для Москвы и может привести к серьёзной эскалации. В министерстве ранее отметили, что заявления о возможном размещении контингентов альянса на территории Украины, звучащие в Великобритании и других европейских странах, являются провокацией, способствующей продолжению конфликта.
украина, киев, москва, нато, мид рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, МОСКВА, НАТО, МИД РФ
23:22 27.01.2026
 
Глава Минобороны Британии заявил об увеличении числа военных на Украине

Глава Минобороны Хили: Великобритания увеличила число своих военных на Украине

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКаска
Каска. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Британия расширила присутствие своих вооружённых сил на территории Украины, сообщил министр обороны страны Джон Хили в своём выступлении в комитете по обороне палаты общин британского парламента. Запись его выступления доступна на YouTube.

"У нас есть несколько британских военнослужащих на Украине, которые оказывают помощь посольству и Киеву в обороне <…> После выборов (в июле 2024 года. — Прим. ред.) это число выросло", — утверждает он.
Хили также упомянул, что Британия продолжает расширять помощь Киеву в ответ на запросы украинской стороны.

Министерство иностранных дел России заявило, что размещение войск стран НАТО на Украине является категорически неприемлемым для Москвы и может привести к серьёзной эскалации. В министерстве ранее отметили, что заявления о возможном размещении контингентов альянса на территории Украины, звучащие в Великобритании и других европейских странах, являются провокацией, способствующей продолжению конфликта.
