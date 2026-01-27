https://1prime.ru/20260127/ekonomika-866949834.html
Эксперт оценил идею о классификации объявлений об аренде жилья
Эксперт оценил идею о классификации объявлений об аренде жилья - 27.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил идею о классификации объявлений об аренде жилья
Внедрение классификации объявлений об аренде жилья на онлайн-платформах, размещающих их, может потребовать времени, сообщил РИА Недвижимость GR-директор "Циана" | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T18:41+0300
2026-01-27T18:41+0300
2026-01-27T18:41+0300
бизнес
циан
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/76322/60/763226026_0:129:2500:1535_1920x0_80_0_0_8351d75570c5765d00ecad77aa868da3.jpg
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Внедрение классификации объявлений об аренде жилья на онлайн-платформах, размещающих их, может потребовать времени, сообщил РИА Недвижимость GR-директор "Циана" Павел Ремнев. Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский внес предложение о регулировании работы онлайн-платформ, размещающих объявления об аренде жилья,. Он озвучил идею законодательно закрепить их обязанность классифицировать объявления, ограничивать анонимную сдачу койко-мест и оперативно реагировать на уведомления надзорных органов. По словам Ремнева, на платформе в вертикали посуточной аренды размещаются разные типы объектов, в том числе хостелы. Сейчас указывать данные об их нахождении в реестре ФСА собственник может добровольно. "При этом, если мы получаем сведения от пользователей или правоохранительных органов о том, что хостел не прошел классификацию или не предоставил данные о ее прохождении, то объявление блокируется. Классификация объявлений будет полезна для арендаторов. Если это требование станет обязательным, то его внедрение займет определенное время, в том числе для адаптации арендодателей к новым правилам", – отметил он.
https://1prime.ru/20260118/nedvizhimost--866624888.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76322/60/763226026_142:0:2359:1663_1920x0_80_0_0_6701460fd3b6db5d47d8403de3de1972.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, циан, госдума
Эксперт оценил идею о классификации объявлений об аренде жилья
Ремнев: внедрение классификации объявлений об аренде жилья займет время
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Внедрение классификации объявлений об аренде жилья на онлайн-платформах, размещающих их, может потребовать времени, сообщил РИА Недвижимость GR-директор "Циана" Павел Ремнев.
Ранее член комитета Госдумы
по строительству и ЖКХ Александр Якубовский внес предложение о регулировании работы онлайн-платформ, размещающих объявления об аренде жилья,. Он озвучил идею законодательно закрепить их обязанность классифицировать объявления, ограничивать анонимную сдачу койко-мест и оперативно реагировать на уведомления надзорных органов.
По словам Ремнева, на платформе в вертикали посуточной аренды размещаются разные типы объектов, в том числе хостелы. Сейчас указывать данные об их нахождении в реестре ФСА собственник может добровольно.
"При этом, если мы получаем сведения от пользователей или правоохранительных органов о том, что хостел не прошел классификацию или не предоставил данные о ее прохождении, то объявление блокируется. Классификация объявлений будет полезна для арендаторов. Если это требование станет обязательным, то его внедрение займет определенное время, в том числе для адаптации арендодателей к новым правилам", – отметил он.
Эксперт рассказал, как россияне зарабатывают на недвижимости