Эксперт оценил идею о классификации объявлений об аренде жилья - 27.01.2026
Эксперт оценил идею о классификации объявлений об аренде жилья
Эксперт оценил идею о классификации объявлений об аренде жилья - 27.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил идею о классификации объявлений об аренде жилья
Внедрение классификации объявлений об аренде жилья на онлайн-платформах, размещающих их, может потребовать времени, сообщил РИА Недвижимость GR-директор "Циана" | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T18:41+0300
2026-01-27T18:41+0300
бизнес
циан
госдума
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Внедрение классификации объявлений об аренде жилья на онлайн-платформах, размещающих их, может потребовать времени, сообщил РИА Недвижимость GR-директор "Циана" Павел Ремнев. Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский внес предложение о регулировании работы онлайн-платформ, размещающих объявления об аренде жилья,. Он озвучил идею законодательно закрепить их обязанность классифицировать объявления, ограничивать анонимную сдачу койко-мест и оперативно реагировать на уведомления надзорных органов. По словам Ремнева, на платформе в вертикали посуточной аренды размещаются разные типы объектов, в том числе хостелы. Сейчас указывать данные об их нахождении в реестре ФСА собственник может добровольно. "При этом, если мы получаем сведения от пользователей или правоохранительных органов о том, что хостел не прошел классификацию или не предоставил данные о ее прохождении, то объявление блокируется. Классификация объявлений будет полезна для арендаторов. Если это требование станет обязательным, то его внедрение займет определенное время, в том числе для адаптации арендодателей к новым правилам", – отметил он.
бизнес, циан, госдума
Бизнес, ЦИАН, Госдума
18:41 27.01.2026
 
Эксперт оценил идею о классификации объявлений об аренде жилья

Ремнев: внедрение классификации объявлений об аренде жилья займет время

МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Внедрение классификации объявлений об аренде жилья на онлайн-платформах, размещающих их, может потребовать времени, сообщил РИА Недвижимость GR-директор "Циана" Павел Ремнев.
Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский внес предложение о регулировании работы онлайн-платформ, размещающих объявления об аренде жилья,. Он озвучил идею законодательно закрепить их обязанность классифицировать объявления, ограничивать анонимную сдачу койко-мест и оперативно реагировать на уведомления надзорных органов.
По словам Ремнева, на платформе в вертикали посуточной аренды размещаются разные типы объектов, в том числе хостелы. Сейчас указывать данные об их нахождении в реестре ФСА собственник может добровольно.
"При этом, если мы получаем сведения от пользователей или правоохранительных органов о том, что хостел не прошел классификацию или не предоставил данные о ее прохождении, то объявление блокируется. Классификация объявлений будет полезна для арендаторов. Если это требование станет обязательным, то его внедрение займет определенное время, в том числе для адаптации арендодателей к новым правилам", – отметил он.
Недвижимость в Москве
Эксперт рассказал, как россияне зарабатывают на недвижимости
18 января, 08:13
 
БизнесЦИАНГосдума
 
 
Заголовок открываемого материала