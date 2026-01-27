Эксперт оценил идею о классификации объявлений об аренде жилья

https://1prime.ru/20260127/ekonomika-866949834.html

МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Внедрение классификации объявлений об аренде жилья на онлайн-платформах, размещающих их, может потребовать времени, сообщил РИА Недвижимость GR-директор "Циана" Павел Ремнев. Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский внес предложение о регулировании работы онлайн-платформ, размещающих объявления об аренде жилья,. Он озвучил идею законодательно закрепить их обязанность классифицировать объявления, ограничивать анонимную сдачу койко-мест и оперативно реагировать на уведомления надзорных органов. По словам Ремнева, на платформе в вертикали посуточной аренды размещаются разные типы объектов, в том числе хостелы. Сейчас указывать данные об их нахождении в реестре ФСА собственник может добровольно. "При этом, если мы получаем сведения от пользователей или правоохранительных органов о том, что хостел не прошел классификацию или не предоставил данные о ее прохождении, то объявление блокируется. Классификация объявлений будет полезна для арендаторов. Если это требование станет обязательным, то его внедрение займет определенное время, в том числе для адаптации арендодателей к новым правилам", – отметил он.

