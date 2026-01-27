Трейдеры делают рекордные ставки на обвал доллара, пишет Bloomberg

https://1prime.ru/20260127/ekonomika-866950290.html
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Торгующие долларом трейдеры делают максимальную с 2011 года ставку на более сильное падение доллара на фоне нестабильной политической обстановки в США, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на собственные данные. "Премия за краткосрочные опционы, которые приносят прибыль при ослаблении американской валюты, выросла до самого высокого уровня с 2011 года, когда Блумберг начал собирать эти данные", - пишет агентство. При этом "медвежьи" настроения захватили не только краткосрочных трейдеров: инвесторы, формирующие долгосрочный прогноз, также демонстрируют сильный скептицизм в отношении доллара, отмечается в материале. "Непредсказуемая политика США однозначно негативно сказывается на долларе. События прошлой недели заставили рынки заложить новую премию на политический риск", - приводит агентство мнение старшего аналитика Danske Bank A/S Йеспера Фьярстедта (Jesper Fjarstedt). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) демонстрирует снижение четвертую торговую сессию подряд. Во вторник он снижается на 0,8% - до 96,26 пункта.
