Трейдеры делают рекордные ставки на обвал доллара, пишет Bloomberg

2026-01-27T18:52+0300

рынок

нефть

сша

мировая экономика

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Торгующие долларом трейдеры делают максимальную с 2011 года ставку на более сильное падение доллара на фоне нестабильной политической обстановки в США, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на собственные данные. "Премия за краткосрочные опционы, которые приносят прибыль при ослаблении американской валюты, выросла до самого высокого уровня с 2011 года, когда Блумберг начал собирать эти данные", - пишет агентство. При этом "медвежьи" настроения захватили не только краткосрочных трейдеров: инвесторы, формирующие долгосрочный прогноз, также демонстрируют сильный скептицизм в отношении доллара, отмечается в материале. "Непредсказуемая политика США однозначно негативно сказывается на долларе. События прошлой недели заставили рынки заложить новую премию на политический риск", - приводит агентство мнение старшего аналитика Danske Bank A/S Йеспера Фьярстедта (Jesper Fjarstedt). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) демонстрирует снижение четвертую торговую сессию подряд. Во вторник он снижается на 0,8% - до 96,26 пункта.

