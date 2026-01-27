Мировые цены на нефть ускорили рост

https://1prime.ru/20260127/ekonomika-866951583.html
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост до 2%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.32 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,81% - до 65,94 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 2,08%, до 61,89 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 0,3-0,5%. Инвесторы продолжают следить за погодной ситуацией в США. Страну накрыли снежные бури, которые, как передает канал ABC, затронули свыше 200 миллионов человек. В среду будет опубликована еженедельная статистика о запасах нефти в США за предыдущую неделю. Ранее сообщалось, что показатель за неделю по 16 января вырос на 3,6 миллиона баррелей - до 426 миллионов.
