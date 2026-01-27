https://1prime.ru/20260127/ekonomika-866951583.html

Мировые цены на нефть ускорили рост

Мировые цены на нефть ускорили рост - 27.01.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть ускорили рост

Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост до 2%, свидетельствуют данные торгов. | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T19:38+0300

2026-01-27T19:38+0300

2026-01-27T19:38+0300

нефть

сша

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861343277_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_e42c9f9d798da38f9b9dc663f4bf16aa.jpg

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост до 2%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.32 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,81% - до 65,94 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 2,08%, до 61,89 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 0,3-0,5%. Инвесторы продолжают следить за погодной ситуацией в США. Страну накрыли снежные бури, которые, как передает канал ABC, затронули свыше 200 миллионов человек. В среду будет опубликована еженедельная статистика о запасах нефти в США за предыдущую неделю. Ранее сообщалось, что показатель за неделю по 16 января вырос на 3,6 миллиона баррелей - до 426 миллионов.

https://1prime.ru/20260126/neft-866907370.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, мировая экономика