В Астрахани построят завод по производству судовых комплектующих

В Астрахани построят завод по производству судовых комплектующих

2026-01-27T19:45+0300

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - ПРАЙМ. Компания АО "КИТ Судостроение Лотос" планирует построить в Астрахани завод по производству судовых комплектующих за 2,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Завод по производству судовых комплектующих планируют построить в астраханской особой экономической зоне "Лотос", - написал он в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что производственная площадка будет специализироваться на создании высокотехнологичных судовых комплектующих, включая главные и вспомогательные энергетические установки, насосное оборудование и специализированные погрузочно‑разгрузочные комплексы. Компания АО "КИТ Судостроение Лотос" уже получила статус резидента. На реализацию проекта инвестор направит 2,3 миллиарда рублей. "Новое производство обеспечит технологическую независимость при строительстве судов, снижение издержек для заказчиков на логистику благодаря близости к судостроительным предприятиям и возможности реализации проектов "под ключ", - отметил Бабушкин. На первых этапах реализации проекта завод будет выпускать судовые двигатели и оборудование, позже расширят деятельность строительством судов класса "река-море".

