Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Астрахани построят завод по производству судовых комплектующих - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260127/ekonomika-866951726.html
В Астрахани построят завод по производству судовых комплектующих
В Астрахани построят завод по производству судовых комплектующих - 27.01.2026, ПРАЙМ
В Астрахани построят завод по производству судовых комплектующих
Компания АО "КИТ Судостроение Лотос" планирует построить в Астрахани завод по производству судовых комплектующих за 2,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T19:45+0300
2026-01-27T19:45+0300
бизнес
промышленность
астрахань
https://cdnn.1prime.ru/img/76185/68/761856888_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_09333e279e4ae19c51f7a674afd32a0f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - ПРАЙМ. Компания АО "КИТ Судостроение Лотос" планирует построить в Астрахани завод по производству судовых комплектующих за 2,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Завод по производству судовых комплектующих планируют построить в астраханской особой экономической зоне "Лотос", - написал он в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что производственная площадка будет специализироваться на создании высокотехнологичных судовых комплектующих, включая главные и вспомогательные энергетические установки, насосное оборудование и специализированные погрузочно‑разгрузочные комплексы. Компания АО "КИТ Судостроение Лотос" уже получила статус резидента. На реализацию проекта инвестор направит 2,3 миллиарда рублей. "Новое производство обеспечит технологическую независимость при строительстве судов, снижение издержек для заказчиков на логистику благодаря близости к судостроительным предприятиям и возможности реализации проектов "под ключ", - отметил Бабушкин. На первых этапах реализации проекта завод будет выпускать судовые двигатели и оборудование, позже расширят деятельность строительством судов класса "река-море".
https://1prime.ru/20251016/tmk-863600174.html
астрахань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76185/68/761856888_3:0:2932:2197_1920x0_80_0_0_4318e85f93940725c497e3ab68417a96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, астрахань
Бизнес, Промышленность, АСТРАХАНЬ
19:45 27.01.2026
 
В Астрахани построят завод по производству судовых комплектующих

В Астрахани построят завод по производству судовых комплектующих за 2,3 млрд руб

© РИА Новости . Сергей Венявский | Перейти в медиабанкСтройка
Стройка - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Стройка. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Венявский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - ПРАЙМ. Компания АО "КИТ Судостроение Лотос" планирует построить в Астрахани завод по производству судовых комплектующих за 2,3 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"Завод по производству судовых комплектующих планируют построить в астраханской особой экономической зоне "Лотос", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что производственная площадка будет специализироваться на создании высокотехнологичных судовых комплектующих, включая главные и вспомогательные энергетические установки, насосное оборудование и специализированные погрузочно‑разгрузочные комплексы.
Компания АО "КИТ Судостроение Лотос" уже получила статус резидента. На реализацию проекта инвестор направит 2,3 миллиарда рублей.
"Новое производство обеспечит технологическую независимость при строительстве судов, снижение издержек для заказчиков на логистику благодаря близости к судостроительным предприятиям и возможности реализации проектов "под ключ", - отметил Бабушкин.
На первых этапах реализации проекта завод будет выпускать судовые двигатели и оборудование, позже расширят деятельность строительством судов класса "река-море".
ТМК
ТМК планирует продать "Челябинский завод металлоконструкций"
16 октября 2025, 19:34
 
БизнесПромышленностьАСТРАХАНЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала