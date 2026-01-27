Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.01.2026
Цена барреля нефти Brent превысила 67 долларов впервые с конца сентября
Цена барреля нефти Brent превысила 67 долларов впервые с конца сентября
Цена барреля нефти Brent превысила 67 долларов впервые с конца сентября
Мировые цены на нефть растут более чем на 2%, стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в марте превысила 67 долларов впервые с конца сентября
2026-01-27T21:11+0300
2026-01-27T21:11+0300
нефть
торги
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861869791_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_163a5f851c0310634af6aaf9eccd5830.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 2%, стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в марте превысила 67 долларов впервые с конца сентября, следует из данных торгов. По состоянию на 20.05 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 2,23% - до 67,05 доллара за баррель, выше отметки в 67 долларов показатель находится впервые с 29 сентября. Мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 2,28% - до 62,02 доллара.
https://1prime.ru/20260126/neft-866907370.html
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861869791_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_b40ac28ca78059dee7fa1cb22046f9d6.jpg
нефть, торги, мировая экономика
Нефть, Торги, Мировая экономика
21:11 27.01.2026
 
Цена барреля нефти Brent превысила 67 долларов впервые с конца сентября

Цена барреля нефти марки Brent превысила 67 долларов за баррель впервые с 29 сентября

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 2%, стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в марте превысила 67 долларов впервые с конца сентября, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.05 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 2,23% - до 67,05 доллара за баррель, выше отметки в 67 долларов показатель находится впервые с 29 сентября. Мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 2,28% - до 62,02 доллара.
ЕК планирует предложить проект о поэтапном отказе от российской нефти
НефтьТоргиМировая экономика
 
 
