https://1prime.ru/20260127/ekonomika-866952256.html
Цена барреля нефти Brent превысила 67 долларов впервые с конца сентября
Цена барреля нефти Brent превысила 67 долларов впервые с конца сентября - 27.01.2026, ПРАЙМ
Цена барреля нефти Brent превысила 67 долларов впервые с конца сентября
Мировые цены на нефть растут более чем на 2%, стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в марте превысила 67 долларов впервые с конца сентября, следует... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T21:11+0300
2026-01-27T21:11+0300
2026-01-27T21:11+0300
нефть
торги
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861869791_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_163a5f851c0310634af6aaf9eccd5830.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 2%, стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в марте превысила 67 долларов впервые с конца сентября, следует из данных торгов. По состоянию на 20.05 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 2,23% - до 67,05 доллара за баррель, выше отметки в 67 долларов показатель находится впервые с 29 сентября. Мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 2,28% - до 62,02 доллара.
https://1prime.ru/20260126/neft-866907370.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861869791_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_b40ac28ca78059dee7fa1cb22046f9d6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, торги, мировая экономика
Нефть, Торги, Мировая экономика
Цена барреля нефти Brent превысила 67 долларов впервые с конца сентября
Цена барреля нефти марки Brent превысила 67 долларов за баррель впервые с 29 сентября
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 2%, стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в марте превысила 67 долларов впервые с конца сентября, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.05 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 2,23% - до 67,05 доллара за баррель, выше отметки в 67 долларов показатель находится впервые с 29 сентября. Мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 2,28% - до 62,02 доллара.
ЕК планирует предложить проект о поэтапном отказе от российской нефти