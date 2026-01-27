https://1prime.ru/20260127/ekonomika-866952256.html

Цена барреля нефти Brent превысила 67 долларов впервые с конца сентября

Цена барреля нефти Brent превысила 67 долларов впервые с конца сентября - 27.01.2026, ПРАЙМ

Цена барреля нефти Brent превысила 67 долларов впервые с конца сентября

Мировые цены на нефть растут более чем на 2%, стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в марте превысила 67 долларов впервые с конца сентября, следует... | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T21:11+0300

2026-01-27T21:11+0300

2026-01-27T21:11+0300

нефть

торги

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861869791_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_163a5f851c0310634af6aaf9eccd5830.jpg

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 2%, стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в марте превысила 67 долларов впервые с конца сентября, следует из данных торгов. По состоянию на 20.05 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 2,23% - до 67,05 доллара за баррель, выше отметки в 67 долларов показатель находится впервые с 29 сентября. Мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 2,28% - до 62,02 доллара.

https://1prime.ru/20260126/neft-866907370.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, торги, мировая экономика