https://1prime.ru/20260127/ekspert-866926906.html
Эксперт назвал главное достижение экономической политики за 2025 год
Эксперт назвал главное достижение экономической политики за 2025 год - 27.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал главное достижение экономической политики за 2025 год
Основным достижением экономической политики в России за 2025 год является снижение годового темпа инфляции с 10% до 5,6%, заявил в беседе с РИА Новости директор | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T02:45+0300
2026-01-27T02:45+0300
2026-01-27T02:45+0300
экономика
россия
финансы
рф
ран
центральные банки
центральный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866926906.jpg?1769471122
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Основным достижением экономической политики в России за 2025 год является снижение годового темпа инфляции с 10% до 5,6%, заявил в беседе с РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
"Если говорить о таких позитивных моментах, в первую очередь, конечно, я думаю, следует отметить снижение годового темпа инфляции. Если в начале года он у нас был в январе где-то около 10%, то на декабрь - 5,6%. Это, собственно говоря, основное достижение экономической политики, к которому стремился Центральный банк, когда говорил и писал о перегреве российской экономики", - отметил Головнин.
Он добавил, что за 2025 год укрепился валютный курс рубля к доллару, в среднем на 10 ,8%, примерно так же и к юаню - 10,2%. А если смотреть на реальный курс рубля к корзине валют основных торговых партнеров РФ, то он укрепился на 17,1%, заключил директор ИЭ РАН.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, ран, центральные банки, центральный банк
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, РАН, центральные банки, Центральный банк
Эксперт назвал главное достижение экономической политики за 2025 год
Директор ИЭ РАН Головнин назвал снижение годового темпа инфляции главным достижением
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Основным достижением экономической политики в России за 2025 год является снижение годового темпа инфляции с 10% до 5,6%, заявил в беседе с РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
"Если говорить о таких позитивных моментах, в первую очередь, конечно, я думаю, следует отметить снижение годового темпа инфляции. Если в начале года он у нас был в январе где-то около 10%, то на декабрь - 5,6%. Это, собственно говоря, основное достижение экономической политики, к которому стремился Центральный банк, когда говорил и писал о перегреве российской экономики", - отметил Головнин.
Он добавил, что за 2025 год укрепился валютный курс рубля к доллару, в среднем на 10 ,8%, примерно так же и к юаню - 10,2%. А если смотреть на реальный курс рубля к корзине валют основных торговых партнеров РФ, то он укрепился на 17,1%, заключил директор ИЭ РАН.