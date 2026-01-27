https://1prime.ru/20260127/ekspert-866926906.html

Эксперт назвал главное достижение экономической политики за 2025 год

2026-01-27T02:45+0300

экономика

россия

финансы

рф

ран

центральные банки

центральный банк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866926906.jpg?1769471122

МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Основным достижением экономической политики в России за 2025 год является снижение годового темпа инфляции с 10% до 5,6%, заявил в беседе с РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин. "Если говорить о таких позитивных моментах, в первую очередь, конечно, я думаю, следует отметить снижение годового темпа инфляции. Если в начале года он у нас был в январе где-то около 10%, то на декабрь - 5,6%. Это, собственно говоря, основное достижение экономической политики, к которому стремился Центральный банк, когда говорил и писал о перегреве российской экономики", - отметил Головнин. Он добавил, что за 2025 год укрепился валютный курс рубля к доллару, в среднем на 10 ,8%, примерно так же и к юаню - 10,2%. А если смотреть на реальный курс рубля к корзине валют основных торговых партнеров РФ, то он укрепился на 17,1%, заключил директор ИЭ РАН.

рф

2026

россия, финансы, рф, ран, центральные банки, центральный банк