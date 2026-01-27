Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал главное достижение экономической политики за 2025 год - 27.01.2026
Эксперт назвал главное достижение экономической политики за 2025 год
Эксперт назвал главное достижение экономической политики за 2025 год
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Основным достижением экономической политики в России за 2025 год является снижение годового темпа инфляции с 10% до 5,6%, заявил в беседе с РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин. "Если говорить о таких позитивных моментах, в первую очередь, конечно, я думаю, следует отметить снижение годового темпа инфляции. Если в начале года он у нас был в январе где-то около 10%, то на декабрь - 5,6%. Это, собственно говоря, основное достижение экономической политики, к которому стремился Центральный банк, когда говорил и писал о перегреве российской экономики", - отметил Головнин. Он добавил, что за 2025 год укрепился валютный курс рубля к доллару, в среднем на 10 ,8%, примерно так же и к юаню - 10,2%. А если смотреть на реальный курс рубля к корзине валют основных торговых партнеров РФ, то он укрепился на 17,1%, заключил директор ИЭ РАН.
02:45 27.01.2026
 
Эксперт назвал главное достижение экономической политики за 2025 год

Директор ИЭ РАН Головнин назвал снижение годового темпа инфляции главным достижением

МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Основным достижением экономической политики в России за 2025 год является снижение годового темпа инфляции с 10% до 5,6%, заявил в беседе с РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
"Если говорить о таких позитивных моментах, в первую очередь, конечно, я думаю, следует отметить снижение годового темпа инфляции. Если в начале года он у нас был в январе где-то около 10%, то на декабрь - 5,6%. Это, собственно говоря, основное достижение экономической политики, к которому стремился Центральный банк, когда говорил и писал о перегреве российской экономики", - отметил Головнин.
Он добавил, что за 2025 год укрепился валютный курс рубля к доллару, в среднем на 10 ,8%, примерно так же и к юаню - 10,2%. А если смотреть на реальный курс рубля к корзине валют основных торговых партнеров РФ, то он укрепился на 17,1%, заключил директор ИЭ РАН.
 
