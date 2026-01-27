https://1prime.ru/20260127/evrostat-866931766.html
ЕС нарастил зависимость от нефти из США
ЕС нарастил зависимость от нефти из США - 27.01.2026, ПРАЙМ
ЕС нарастил зависимость от нефти из США
Евросоюз в январе-ноябре нарастил зависимость от нефти из США до 15% от всего импорта - почти вдвое больше, чем четырьмя годами ранее, подсчитало РИА Новости по | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T08:31+0300
2026-01-27T08:31+0300
2026-01-27T08:31+0300
энергетика
нефть
сша
европа
венгрия
ес
евростат
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/77647/23/776472309_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_4df8fe67e26b7c48e6bb5f62f0dad622.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Евросоюз в январе-ноябре нарастил зависимость от нефти из США до 15% от всего импорта - почти вдвое больше, чем четырьмя годами ранее, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Опрошенные агентством аналитики отмечают, что в результате страны объединения отдают свою энергобезопасность в руки Штатов. Доля США в нефтяном импорте ЕС за 11 месяцев минувшего года подскочила до 15% с 9% в 2021 году, в результате США стали крупнейшим поставщиком черного золота на европейский рынок. "США заинтересованы в обслуживании исключительно своих интересов, и Европа для них - кормовая база. ЕС приобрёл риски в сфере энергетической безопасности, без сопротивления отдал себя в руки США, и теперь промышленность, бытовой сектор и торговля зависит от американцев", - прокомментировал РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"). При этом американская нефть не выгодна для европейцев, подчеркнул аналитик по суверенным и региональным рейтингам "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. Эксперт объяснил, что нефтеперерабатывающие заводы в ЕС изначально были оснащены для переработки нефти именно марки российской Urals. "Большинство экспортных сортов США легче и менее сернисты, из-за чего НПЗ вынуждены работать вне оптимального технологического режима, смешивать несколько сортов, нести дополнительные операционные издержки и иногда терять выход нефтепродуктов", - пояснил Лысенко. Таким образом, санкции и отказ от российского сырья, стремление заменить его другим - попросту замедлили работу нефтеперерабатывающих заводов, и в результате упала рентабельность переработки, а цены на сырье выросли, заключил депутат. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти. Сейчас российскую нефть продолжают импортировать Венгрия и Словакия.
https://1prime.ru/20260126/neft-866907370.html
сша
европа
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77647/23/776472309_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_4597bc7518831a2d0e3f0c9b4b1251b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, европа, венгрия, ес, евростат, госдума
Энергетика, Нефть, США, ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, ЕС, Евростат, Госдума
ЕС нарастил зависимость от нефти из США
Евросоюз нарастил зависимость от нефти из США до 15 процентов от всего импорта
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Евросоюз в январе-ноябре нарастил зависимость от нефти из США до 15% от всего импорта - почти вдвое больше, чем четырьмя годами ранее, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Опрошенные агентством аналитики отмечают, что в результате страны объединения отдают свою энергобезопасность в руки Штатов.
Доля США
в нефтяном импорте ЕС
за 11 месяцев минувшего года подскочила до 15% с 9% в 2021 году, в результате США стали крупнейшим поставщиком черного золота на европейский рынок.
"США заинтересованы в обслуживании исключительно своих интересов, и Европа
для них - кормовая база. ЕС приобрёл риски в сфере энергетической безопасности, без сопротивления отдал себя в руки США, и теперь промышленность, бытовой сектор и торговля зависит от американцев", - прокомментировал РИА Новости депутат Госдумы
Александр Толмачев (фракция "Единая Россия
").
При этом американская нефть не выгодна для европейцев, подчеркнул аналитик по суверенным и региональным рейтингам "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. Эксперт объяснил, что нефтеперерабатывающие заводы в ЕС изначально были оснащены для переработки нефти именно марки российской Urals.
"Большинство экспортных сортов США легче и менее сернисты, из-за чего НПЗ
вынуждены работать вне оптимального технологического режима, смешивать несколько сортов, нести дополнительные операционные издержки и иногда терять выход нефтепродуктов", - пояснил Лысенко.
Таким образом, санкции и отказ от российского сырья, стремление заменить его другим - попросту замедлили работу нефтеперерабатывающих заводов, и в результате упала рентабельность переработки, а цены на сырье выросли, заключил депутат.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти. Сейчас российскую нефть продолжают импортировать Венгрия
и Словакия
.
ЕК планирует предложить проект о поэтапном отказе от российской нефти