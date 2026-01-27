https://1prime.ru/20260127/evrostat-866931766.html

ЕС нарастил зависимость от нефти из США

энергетика

нефть

сша

европа

венгрия

ес

евростат

госдума

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Евросоюз в январе-ноябре нарастил зависимость от нефти из США до 15% от всего импорта - почти вдвое больше, чем четырьмя годами ранее, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Опрошенные агентством аналитики отмечают, что в результате страны объединения отдают свою энергобезопасность в руки Штатов. Доля США в нефтяном импорте ЕС за 11 месяцев минувшего года подскочила до 15% с 9% в 2021 году, в результате США стали крупнейшим поставщиком черного золота на европейский рынок. "США заинтересованы в обслуживании исключительно своих интересов, и Европа для них - кормовая база. ЕС приобрёл риски в сфере энергетической безопасности, без сопротивления отдал себя в руки США, и теперь промышленность, бытовой сектор и торговля зависит от американцев", - прокомментировал РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"). При этом американская нефть не выгодна для европейцев, подчеркнул аналитик по суверенным и региональным рейтингам "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. Эксперт объяснил, что нефтеперерабатывающие заводы в ЕС изначально были оснащены для переработки нефти именно марки российской Urals. "Большинство экспортных сортов США легче и менее сернисты, из-за чего НПЗ вынуждены работать вне оптимального технологического режима, смешивать несколько сортов, нести дополнительные операционные издержки и иногда терять выход нефтепродуктов", - пояснил Лысенко. Таким образом, санкции и отказ от российского сырья, стремление заменить его другим - попросту замедлили работу нефтеперерабатывающих заводов, и в результате упала рентабельность переработки, а цены на сырье выросли, заключил депутат. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти. Сейчас российскую нефть продолжают импортировать Венгрия и Словакия.

сша

европа

венгрия

2026

