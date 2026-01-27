Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС нарастил зависимость от нефти из США - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260127/evrostat-866931766.html
ЕС нарастил зависимость от нефти из США
ЕС нарастил зависимость от нефти из США - 27.01.2026, ПРАЙМ
ЕС нарастил зависимость от нефти из США
Евросоюз в январе-ноябре нарастил зависимость от нефти из США до 15% от всего импорта - почти вдвое больше, чем четырьмя годами ранее, подсчитало РИА Новости по | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T08:31+0300
2026-01-27T08:31+0300
энергетика
нефть
сша
европа
венгрия
ес
евростат
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/77647/23/776472309_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_4df8fe67e26b7c48e6bb5f62f0dad622.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Евросоюз в январе-ноябре нарастил зависимость от нефти из США до 15% от всего импорта - почти вдвое больше, чем четырьмя годами ранее, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Опрошенные агентством аналитики отмечают, что в результате страны объединения отдают свою энергобезопасность в руки Штатов. Доля США в нефтяном импорте ЕС за 11 месяцев минувшего года подскочила до 15% с 9% в 2021 году, в результате США стали крупнейшим поставщиком черного золота на европейский рынок. "США заинтересованы в обслуживании исключительно своих интересов, и Европа для них - кормовая база. ЕС приобрёл риски в сфере энергетической безопасности, без сопротивления отдал себя в руки США, и теперь промышленность, бытовой сектор и торговля зависит от американцев", - прокомментировал РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"). При этом американская нефть не выгодна для европейцев, подчеркнул аналитик по суверенным и региональным рейтингам "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. Эксперт объяснил, что нефтеперерабатывающие заводы в ЕС изначально были оснащены для переработки нефти именно марки российской Urals. "Большинство экспортных сортов США легче и менее сернисты, из-за чего НПЗ вынуждены работать вне оптимального технологического режима, смешивать несколько сортов, нести дополнительные операционные издержки и иногда терять выход нефтепродуктов", - пояснил Лысенко. Таким образом, санкции и отказ от российского сырья, стремление заменить его другим - попросту замедлили работу нефтеперерабатывающих заводов, и в результате упала рентабельность переработки, а цены на сырье выросли, заключил депутат. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти. Сейчас российскую нефть продолжают импортировать Венгрия и Словакия.
https://1prime.ru/20260126/neft-866907370.html
сша
европа
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77647/23/776472309_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_4597bc7518831a2d0e3f0c9b4b1251b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, европа, венгрия, ес, евростат, госдума
Энергетика, Нефть, США, ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, ЕС, Евростат, Госдума
08:31 27.01.2026
 
ЕС нарастил зависимость от нефти из США

Евросоюз нарастил зависимость от нефти из США до 15 процентов от всего импорта

© fotolia.com / vvoeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / vvoe
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Евросоюз в январе-ноябре нарастил зависимость от нефти из США до 15% от всего импорта - почти вдвое больше, чем четырьмя годами ранее, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Опрошенные агентством аналитики отмечают, что в результате страны объединения отдают свою энергобезопасность в руки Штатов.
Доля США в нефтяном импорте ЕС за 11 месяцев минувшего года подскочила до 15% с 9% в 2021 году, в результате США стали крупнейшим поставщиком черного золота на европейский рынок.
"США заинтересованы в обслуживании исключительно своих интересов, и Европа для них - кормовая база. ЕС приобрёл риски в сфере энергетической безопасности, без сопротивления отдал себя в руки США, и теперь промышленность, бытовой сектор и торговля зависит от американцев", - прокомментировал РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия").
При этом американская нефть не выгодна для европейцев, подчеркнул аналитик по суверенным и региональным рейтингам "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. Эксперт объяснил, что нефтеперерабатывающие заводы в ЕС изначально были оснащены для переработки нефти именно марки российской Urals.
"Большинство экспортных сортов США легче и менее сернисты, из-за чего НПЗ вынуждены работать вне оптимального технологического режима, смешивать несколько сортов, нести дополнительные операционные издержки и иногда терять выход нефтепродуктов", - пояснил Лысенко.
Таким образом, санкции и отказ от российского сырья, стремление заменить его другим - попросту замедлили работу нефтеперерабатывающих заводов, и в результате упала рентабельность переработки, а цены на сырье выросли, заключил депутат.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти. Сейчас российскую нефть продолжают импортировать Венгрия и Словакия.
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
ЕК планирует предложить проект о поэтапном отказе от российской нефти
Вчера, 12:54
 
ЭнергетикаНефтьСШАЕВРОПАВЕНГРИЯЕСЕвростатГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала