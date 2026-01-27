https://1prime.ru/20260127/finama-866929571.html
В "Финаме" оценили долю российского черного золота в импорте нефти ЕС
В "Финаме" оценили долю российского черного золота в импорте нефти ЕС - 27.01.2026, ПРАЙМ
В "Финаме" оценили долю российского черного золота в импорте нефти ЕС
Доля российского черного золота в импорте нефти Евросоюзом в 2026 году будет держаться на уровне 1-2%, рассказали РИА Новости в финансовой группе "Финам". | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T06:16+0300
2026-01-27T06:16+0300
2026-01-27T06:16+0300
энергетика
нефть
экономика
рф
европа
запад
сергей кауфман
ес
финам
евростат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866929571.jpg?1769483809
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Доля российского черного золота в импорте нефти Евросоюзом в 2026 году будет держаться на уровне 1-2%, рассказали РИА Новости в финансовой группе "Финам".
"ЕС практически перестал покупать нефть из РФ - продолжаются поставки только по нефтепроводу "Дружба" в страны центральной Европы. На этом фоне доля РФ в импорте нефти в Евросоюз может держаться в диапазоне 1-2%", - прогнозирует аналитик компании Сергей Кауфман.
Он подчеркнул, что антироссийские санкции лишь усложняют для европейских стран процесс отказа от российской нефти, так например, они привели к росту цен на нефть в 2022-2024 годы.
"В октябре-ноябре наблюдался рост крэк-спредов на дизель до максимума с 2022 года на фоне предложения запретить импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти", - добавил Кауфман.
По расчетам РИА Новости, основанным на данных Евростата, еще четыре года назад доля России в нефтяном импорте Евросоюза достигала четверти, страна была крупнейшим поставщиком нефти на европейский рынок. Уже к 2025 году ситуация изменилась - по итогам января-ноября доля упала до 2%.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что ЕК внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
рф
европа
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рф, европа, запад, сергей кауфман, ес, финам, евростат
Энергетика, Нефть, Экономика, РФ, ЕВРОПА, ЗАПАД, Сергей Кауфман, ЕС, Финам, Евростат
В "Финаме" оценили долю российского черного золота в импорте нефти ЕС
"Финам": доля российского черного золота в импорте нефти ЕС будет держаться на уровне 1-2%
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Доля российского черного золота в импорте нефти Евросоюзом в 2026 году будет держаться на уровне 1-2%, рассказали РИА Новости в финансовой группе "Финам".
"ЕС практически перестал покупать нефть из РФ - продолжаются поставки только по нефтепроводу "Дружба" в страны центральной Европы. На этом фоне доля РФ в импорте нефти в Евросоюз может держаться в диапазоне 1-2%", - прогнозирует аналитик компании Сергей Кауфман.
Он подчеркнул, что антироссийские санкции лишь усложняют для европейских стран процесс отказа от российской нефти, так например, они привели к росту цен на нефть в 2022-2024 годы.
"В октябре-ноябре наблюдался рост крэк-спредов на дизель до максимума с 2022 года на фоне предложения запретить импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти", - добавил Кауфман.
По расчетам РИА Новости, основанным на данных Евростата, еще четыре года назад доля России в нефтяном импорте Евросоюза достигала четверти, страна была крупнейшим поставщиком нефти на европейский рынок. Уже к 2025 году ситуация изменилась - по итогам января-ноября доля упала до 2%.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что ЕК внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.