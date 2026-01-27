Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Финаме" оценили долю российского черного золота в импорте нефти ЕС - 27.01.2026, ПРАЙМ
В "Финаме" оценили долю российского черного золота в импорте нефти ЕС
Доля российского черного золота в импорте нефти Евросоюзом в 2026 году будет держаться на уровне 1-2%, рассказали РИА Новости в финансовой группе "Финам".
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Доля российского черного золота в импорте нефти Евросоюзом в 2026 году будет держаться на уровне 1-2%, рассказали РИА Новости в финансовой группе "Финам". "ЕС практически перестал покупать нефть из РФ - продолжаются поставки только по нефтепроводу "Дружба" в страны центральной Европы. На этом фоне доля РФ в импорте нефти в Евросоюз может держаться в диапазоне 1-2%", - прогнозирует аналитик компании Сергей Кауфман. Он подчеркнул, что антироссийские санкции лишь усложняют для европейских стран процесс отказа от российской нефти, так например, они привели к росту цен на нефть в 2022-2024 годы. "В октябре-ноябре наблюдался рост крэк-спредов на дизель до максимума с 2022 года на фоне предложения запретить импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти", - добавил Кауфман. По расчетам РИА Новости, основанным на данных Евростата, еще четыре года назад доля России в нефтяном импорте Евросоюза достигала четверти, страна была крупнейшим поставщиком нефти на европейский рынок. Уже к 2025 году ситуация изменилась - по итогам января-ноября доля упала до 2%. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что ЕК внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
В "Финаме" оценили долю российского черного золота в импорте нефти ЕС

"Финам": доля российского черного золота в импорте нефти ЕС будет держаться на уровне 1-2%

