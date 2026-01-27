https://1prime.ru/20260127/gerasimov-866932031.html

ВС России продолжают наступать на всех направлениях, сообщил Герасимов

ВС России продолжают наступать на всех направлениях, сообщил Герасимов - 27.01.2026, ПРАЙМ

ВС России продолжают наступать на всех направлениях, сообщил Герасимов

27.01.2026

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Российские войска в ходе специальной военной операции продолжают наступать на всех направлениях, заявил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Начальник генштаба проинспектировал группировку "Запад" в зоне спецоперации. "Войска объединённой группировки продолжают наступать на всех направлениях", - сказал Герасимов.

