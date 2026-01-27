https://1prime.ru/20260127/kanada-866929686.html

Канада и Индия намерены расширить торговлю нефтью и газом

Канада и Индия намерены расширить торговлю нефтью и газом

2026-01-27T06:43+0300

энергетика

нефть

экономика

индия

канада

гоа

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Канада и Индия намерены взять на себя обязательство расширить взаимную торговлю нефтью и газом, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ. "Канада и Индия пообещают расширить торговлю нефтью и газом, поскольку страны перезапускают свои отношения после дипломатического охлаждения. Оттава возьмёт на себя обязательство поставлять больше сырой нефти, сжиженного природного газа и сжиженного углеводородного газа в Индию, в то время как Нью-Дели отправит больше нефтепродуктов в Канаду после встречи канадского министра энергетики Тима Ходжсона и индийского министра нефти и природного газа Хардипа Сингха Пури", - говорится в сообщении. Отмечается, что министры встретятся на Гоа во вторник. Как пишет Блумберг со ссылкой на документ, Ходжсон и Пури также обязуются содействовать увеличению взаимных инвестиций в энергетические секторы двух стран и изучать возможности сотрудничества в таких областях, как водород, биотопливо, аккумуляторы, важнейшие полезные ископаемые, системы электроснабжения и использование искусственного интеллекта в энергетической отрасли.

2026

