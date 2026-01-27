Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канада и Индия намерены расширить торговлю нефтью и газом - 27.01.2026
Канада и Индия намерены расширить торговлю нефтью и газом
Канада и Индия намерены расширить торговлю нефтью и газом - 27.01.2026, ПРАЙМ
Канада и Индия намерены расширить торговлю нефтью и газом
Канада и Индия намерены взять на себя обязательство расширить взаимную торговлю нефтью и газом, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на поступивший в его... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T06:43+0300
2026-01-27T06:43+0300
энергетика
нефть
экономика
индия
канада
гоа
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Канада и Индия намерены взять на себя обязательство расширить взаимную торговлю нефтью и газом, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ. "Канада и Индия пообещают расширить торговлю нефтью и газом, поскольку страны перезапускают свои отношения после дипломатического охлаждения. Оттава возьмёт на себя обязательство поставлять больше сырой нефти, сжиженного природного газа и сжиженного углеводородного газа в Индию, в то время как Нью-Дели отправит больше нефтепродуктов в Канаду после встречи канадского министра энергетики Тима Ходжсона и индийского министра нефти и природного газа Хардипа Сингха Пури", - говорится в сообщении. Отмечается, что министры встретятся на Гоа во вторник. Как пишет Блумберг со ссылкой на документ, Ходжсон и Пури также обязуются содействовать увеличению взаимных инвестиций в энергетические секторы двух стран и изучать возможности сотрудничества в таких областях, как водород, биотопливо, аккумуляторы, важнейшие полезные ископаемые, системы электроснабжения и использование искусственного интеллекта в энергетической отрасли.
индия
канада
гоа
нефть, индия, канада, гоа
Энергетика, Нефть, Экономика, ИНДИЯ, КАНАДА, ГОА
06:43 27.01.2026
 
Канада и Индия намерены расширить торговлю нефтью и газом

Блумберг: Канада и Индия намерены расширить торговлю нефтью и газом

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Канада и Индия намерены взять на себя обязательство расширить взаимную торговлю нефтью и газом, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ.
"Канада и Индия пообещают расширить торговлю нефтью и газом, поскольку страны перезапускают свои отношения после дипломатического охлаждения. Оттава возьмёт на себя обязательство поставлять больше сырой нефти, сжиженного природного газа и сжиженного углеводородного газа в Индию, в то время как Нью-Дели отправит больше нефтепродуктов в Канаду после встречи канадского министра энергетики Тима Ходжсона и индийского министра нефти и природного газа Хардипа Сингха Пури", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министры встретятся на Гоа во вторник. Как пишет Блумберг со ссылкой на документ, Ходжсон и Пури также обязуются содействовать увеличению взаимных инвестиций в энергетические секторы двух стран и изучать возможности сотрудничества в таких областях, как водород, биотопливо, аккумуляторы, важнейшие полезные ископаемые, системы электроснабжения и использование искусственного интеллекта в энергетической отрасли.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьИНДИЯКАНАДАГОА
 
 
