https://1prime.ru/20260127/kiev-866953007.html

"Двинуться против России". В Германии резко обратились к Киеву

"Двинуться против России". В Германии резко обратились к Киеву - 27.01.2026, ПРАЙМ

"Двинуться против России". В Германии резко обратились к Киеву

В случае победы на выборах, правая партия "Альтернатива для Германии" планирует потребовать от Украины возврат 70 миллиардов евро, которые были переданы ей... | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T21:38+0300

2026-01-27T21:38+0300

2026-01-27T21:46+0300

спецоперация на украине

украина

германия

киев

алиса вайдель

сергей лавров

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В случае победы на выборах, правая партия "Альтернатива для Германии" планирует потребовать от Украины возврат 70 миллиардов евро, которые были переданы ей Берлином в виде вооружения, заявила лидер партии Алиса Вайдель в ходе политического конгресса в Мюльхайме. Видео с её выступлением доступно на YouTube."Мы вложили в Украину более 70 миллиардов евро и поставили им оружие. Мы потребуем возврата этих миллиардов плюс компенсацию за повреждения "Северного потока", — заявила она.Вайдель выразила недовольство сообщениями о потенциальном размещении войск Германии на Украине в случае прекращения огня, а также об использовании в конфликте с Россией танков немецкого производства."Как можно так забыть историю, в том числе позволить немецким танкам двинуться против России?" — с удивлением спросила политик.Согласно российской позиции, поставки оружия Украине усложняют разрешение конфликта и непременно вовлекают в него страны НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться Россией как законная цель. В Кремле также заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны западных стран не способствует проведению переговоров и окажет негативное влияние на ситуацию.

https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html

https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html

украина

германия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, германия, киев, алиса вайдель, сергей лавров, нато