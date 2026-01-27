Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Двинуться против России". В Германии резко обратились к Киеву
Спецоперация на Украине
"Двинуться против России". В Германии резко обратились к Киеву
"Двинуться против России". В Германии резко обратились к Киеву
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В случае победы на выборах, правая партия "Альтернатива для Германии" планирует потребовать от Украины возврат 70 миллиардов евро, которые были переданы ей Берлином в виде вооружения, заявила лидер партии Алиса Вайдель в ходе политического конгресса в Мюльхайме. Видео с её выступлением доступно на YouTube."Мы вложили в Украину более 70 миллиардов евро и поставили им оружие. Мы потребуем возврата этих миллиардов плюс компенсацию за повреждения "Северного потока", — заявила она.Вайдель выразила недовольство сообщениями о потенциальном размещении войск Германии на Украине в случае прекращения огня, а также об использовании в конфликте с Россией танков немецкого производства."Как можно так забыть историю, в том числе позволить немецким танкам двинуться против России?" — с удивлением спросила политик.Согласно российской позиции, поставки оружия Украине усложняют разрешение конфликта и непременно вовлекают в него страны НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться Россией как законная цель. В Кремле также заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны западных стран не способствует проведению переговоров и окажет негативное влияние на ситуацию.
украина, германия, киев, алиса вайдель, сергей лавров, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Киев, Алиса Вайдель, Сергей Лавров, НАТО
21:38 27.01.2026 (обновлено: 21:46 27.01.2026)
 
"Двинуться против России". В Германии резко обратились к Киеву

Вайдель: АдГ в случае победы на выборах потребует от Киева компенсацию за помощь ВСУ

Флаг Украины
Флаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В случае победы на выборах, правая партия "Альтернатива для Германии" планирует потребовать от Украины возврат 70 миллиардов евро, которые были переданы ей Берлином в виде вооружения, заявила лидер партии Алиса Вайдель в ходе политического конгресса в Мюльхайме. Видео с её выступлением доступно на YouTube.

"Мы вложили в Украину более 70 миллиардов евро и поставили им оружие. Мы потребуем возврата этих миллиардов плюс компенсацию за повреждения "Северного потока", — заявила она.
Вайдель выразила недовольство сообщениями о потенциальном размещении войск Германии на Украине в случае прекращения огня, а также об использовании в конфликте с Россией танков немецкого производства.

"Как можно так забыть историю, в том числе позволить немецким танкам двинуться против России?" — с удивлением спросила политик.

Согласно российской позиции, поставки оружия Украине усложняют разрешение конфликта и непременно вовлекают в него страны НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться Россией как законная цель. В Кремле также заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны западных стран не способствует проведению переговоров и окажет негативное влияние на ситуацию.
Спецоперация на Украине УКРАИНА ГЕРМАНИЯ Киев Алиса Вайдель Сергей Лавров НАТО
 
 
