https://1prime.ru/20260127/luganskenergo-866945593.html

В ЛНР обнаружили криптоферму с десятками аппаратов для майнинга

В ЛНР обнаружили криптоферму с десятками аппаратов для майнинга - 27.01.2026, ПРАЙМ

В ЛНР обнаружили криптоферму с десятками аппаратов для майнинга

Специалисты "Луганскэнерго" обнаружили криптоферму с десятками аппаратов для майнинга в частном нежилом доме в Станично-Луганском районе ЛНР, ущерб оценен в... | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T16:12+0300

2026-01-27T16:12+0300

2026-01-27T16:12+0300

происшествия

финансы

лнр

рф

дагестан

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860553017_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_5600c46dd4a2e5da8b700c043f44f768.jpg

ЛУГАНСК, 27 янв - ПРАЙМ. Специалисты "Луганскэнерго" обнаружили криптоферму с десятками аппаратов для майнинга в частном нежилом доме в Станично-Луганском районе ЛНР, ущерб оценен в миллионы рублей, сообщили в компании. "Специалисты филиала обнаружили незаконное подключение к ЛЭП в обход прибора учета. А в специально оборудованном помещении нашли десятки мощных вычислительных устройств (ASIC-майнеров). По предварительным оценкам, выявленная майнинг-ферма потребляла электроэнергию, как большой многоквартирный дом. Ущерб от неучтенного энергопотребления оценивается в миллионы рублей", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Отмечается, что оперативными сотрудниками ОМВД России задержан организатор криптофермы, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Ранее на юге Иркутской области запрет распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный. Сезонный запрет майнинга в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края также планируют заменить полным запретом.

https://1prime.ru/20260123/minenergo-866840059.html

лнр

рф

дагестан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, лнр, рф, дагестан, мвд