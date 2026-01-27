Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЛНР обнаружили криптоферму с десятками аппаратов для майнинга - 27.01.2026
В ЛНР обнаружили криптоферму с десятками аппаратов для майнинга
В ЛНР обнаружили криптоферму с десятками аппаратов для майнинга - 27.01.2026, ПРАЙМ
В ЛНР обнаружили криптоферму с десятками аппаратов для майнинга
Специалисты "Луганскэнерго" обнаружили криптоферму с десятками аппаратов для майнинга в частном нежилом доме в Станично-Луганском районе ЛНР, ущерб оценен в... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T16:12+0300
2026-01-27T16:12+0300
происшествия
финансы
лнр
рф
дагестан
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860553017_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_5600c46dd4a2e5da8b700c043f44f768.jpg
ЛУГАНСК, 27 янв - ПРАЙМ. Специалисты "Луганскэнерго" обнаружили криптоферму с десятками аппаратов для майнинга в частном нежилом доме в Станично-Луганском районе ЛНР, ущерб оценен в миллионы рублей, сообщили в компании. "Специалисты филиала обнаружили незаконное подключение к ЛЭП в обход прибора учета. А в специально оборудованном помещении нашли десятки мощных вычислительных устройств (ASIC-майнеров). По предварительным оценкам, выявленная майнинг-ферма потребляла электроэнергию, как большой многоквартирный дом. Ущерб от неучтенного энергопотребления оценивается в миллионы рублей", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Отмечается, что оперативными сотрудниками ОМВД России задержан организатор криптофермы, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Ранее на юге Иркутской области запрет распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный. Сезонный запрет майнинга в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края также планируют заменить полным запретом.
https://1prime.ru/20260123/minenergo-866840059.html
лнр
рф
дагестан
финансы, лнр, рф, дагестан, мвд
Происшествия, Финансы, ЛНР, РФ, Дагестан, МВД
16:12 27.01.2026
 
В ЛНР обнаружили криптоферму с десятками аппаратов для майнинга

"Луганскэнерго": криптоферму с десятками устройств для майнинга обнаружили в ЛНР

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
ЛУГАНСК, 27 янв - ПРАЙМ. Специалисты "Луганскэнерго" обнаружили криптоферму с десятками аппаратов для майнинга в частном нежилом доме в Станично-Луганском районе ЛНР, ущерб оценен в миллионы рублей, сообщили в компании.
"Специалисты филиала обнаружили незаконное подключение к ЛЭП в обход прибора учета. А в специально оборудованном помещении нашли десятки мощных вычислительных устройств (ASIC-майнеров). По предварительным оценкам, выявленная майнинг-ферма потребляла электроэнергию, как большой многоквартирный дом. Ущерб от неучтенного энергопотребления оценивается в миллионы рублей", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Отмечается, что оперативными сотрудниками ОМВД России задержан организатор криптофермы, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Ранее на юге Иркутской области запрет распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный. Сезонный запрет майнинга в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края также планируют заменить полным запретом.
Минэнерго готово поддержать уголовное наказание за нелегальный майнинг
23 января, 17:47
