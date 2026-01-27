https://1prime.ru/20260127/neft--866942766.html
Нефть дорожает на опасениях за поставки из-за снежной бури в США
2026-01-27T14:37+0300
2026-01-27T14:37+0300
2026-01-27T14:37+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
вашингтон
мексиканский залив
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту на опасениях вокруг её поставок в связи со снежной бурей в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 14.19 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent поднимается на 0,34% относительно предыдущего закрытия - до 64,99 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 60,92 доллара. Снежная буря, бушующая в США, затронула свыше 200 миллионов человек, передал телеканал ABC. Как уточнил телеканал, тысячи авиарейсов отменены по всей территории США, тысячи домов остались без электричества, на американских дорогах образовался гололед, провоцируя рост аварий на дорогах. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о продлении до среды режима чрезвычайной ситуации в американской столице из-за снежной бури. "Холодная погода в США, возможно, приведет к весьма существенному снижению запасов нефти в течение следующих нескольких недель, тем более если такая погода сохранится", - цитирует агентство Рейтер аналитика PVM Тамаша Варгу (Tamas Varga), который добавил, что это может способствовать росту цен. Так, несколько нефтеперерабатывающих заводов вдоль побережья Мексиканского залива уже сообщили о проблемах, связанных с морозами, что, по словам аналитика ANZ Дэниела Хайнза (Daniel Hynes), вызвало опасения и вокруг перебоев в поставках топлива, передает агентство.
сша
вашингтон
мексиканский залив
нефть, рынок, сша, вашингтон, мексиканский залив
Энергетика, Нефть, Рынок, США, ВАШИНГТОН, Мексиканский залив
