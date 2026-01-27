https://1prime.ru/20260127/neft--866942766.html

Нефть дорожает на опасениях за поставки из-за снежной бури в США

Нефть дорожает на опасениях за поставки из-за снежной бури в США - 27.01.2026, ПРАЙМ

Нефть дорожает на опасениях за поставки из-за снежной бури в США

Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту на опасениях вокруг её поставок в связи со снежной бурей в США, свидетельствуют данные торгов и... | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T14:37+0300

2026-01-27T14:37+0300

2026-01-27T14:37+0300

энергетика

нефть

рынок

сша

вашингтон

мексиканский залив

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту на опасениях вокруг её поставок в связи со снежной бурей в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 14.19 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent поднимается на 0,34% относительно предыдущего закрытия - до 64,99 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 60,92 доллара. Снежная буря, бушующая в США, затронула свыше 200 миллионов человек, передал телеканал ABC. Как уточнил телеканал, тысячи авиарейсов отменены по всей территории США, тысячи домов остались без электричества, на американских дорогах образовался гололед, провоцируя рост аварий на дорогах. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о продлении до среды режима чрезвычайной ситуации в американской столице из-за снежной бури. "Холодная погода в США, возможно, приведет к весьма существенному снижению запасов нефти в течение следующих нескольких недель, тем более если такая погода сохранится", - цитирует агентство Рейтер аналитика PVM Тамаша Варгу (Tamas Varga), который добавил, что это может способствовать росту цен. Так, несколько нефтеперерабатывающих заводов вдоль побережья Мексиканского залива уже сообщили о проблемах, связанных с морозами, что, по словам аналитика ANZ Дэниела Хайнза (Daniel Hynes), вызвало опасения и вокруг перебоев в поставках топлива, передает агентство.

https://1prime.ru/20260127/evrostat-866931766.html

сша

вашингтон

мексиканский залив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша, вашингтон, мексиканский залив