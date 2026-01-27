Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает на опасениях за поставки из-за снежной бури в США - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260127/neft--866942766.html
Нефть дорожает на опасениях за поставки из-за снежной бури в США
Нефть дорожает на опасениях за поставки из-за снежной бури в США - 27.01.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает на опасениях за поставки из-за снежной бури в США
Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту на опасениях вокруг её поставок в связи со снежной бурей в США, свидетельствуют данные торгов и... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T14:37+0300
2026-01-27T14:37+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
вашингтон
мексиканский залив
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту на опасениях вокруг её поставок в связи со снежной бурей в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 14.19 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent поднимается на 0,34% относительно предыдущего закрытия - до 64,99 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 60,92 доллара. Снежная буря, бушующая в США, затронула свыше 200 миллионов человек, передал телеканал ABC. Как уточнил телеканал, тысячи авиарейсов отменены по всей территории США, тысячи домов остались без электричества, на американских дорогах образовался гололед, провоцируя рост аварий на дорогах. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о продлении до среды режима чрезвычайной ситуации в американской столице из-за снежной бури. "Холодная погода в США, возможно, приведет к весьма существенному снижению запасов нефти в течение следующих нескольких недель, тем более если такая погода сохранится", - цитирует агентство Рейтер аналитика PVM Тамаша Варгу (Tamas Varga), который добавил, что это может способствовать росту цен. Так, несколько нефтеперерабатывающих заводов вдоль побережья Мексиканского залива уже сообщили о проблемах, связанных с морозами, что, по словам аналитика ANZ Дэниела Хайнза (Daniel Hynes), вызвало опасения и вокруг перебоев в поставках топлива, передает агентство.
https://1prime.ru/20260127/evrostat-866931766.html
сша
вашингтон
мексиканский залив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша, вашингтон, мексиканский залив
Энергетика, Нефть, Рынок, США, ВАШИНГТОН, Мексиканский залив
14:37 27.01.2026
 
Нефть дорожает на опасениях за поставки из-за снежной бури в США

Нефть дорожает на опасениях перебоев в поставках из-за снежных бурь в США

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту на опасениях вокруг её поставок в связи со снежной бурей в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 14.19 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent поднимается на 0,34% относительно предыдущего закрытия - до 64,99 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 60,92 доллара.
Снежная буря, бушующая в США, затронула свыше 200 миллионов человек, передал телеканал ABC. Как уточнил телеканал, тысячи авиарейсов отменены по всей территории США, тысячи домов остались без электричества, на американских дорогах образовался гололед, провоцируя рост аварий на дорогах.
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила о продлении до среды режима чрезвычайной ситуации в американской столице из-за снежной бури.
"Холодная погода в США, возможно, приведет к весьма существенному снижению запасов нефти в течение следующих нескольких недель, тем более если такая погода сохранится", - цитирует агентство Рейтер аналитика PVM Тамаша Варгу (Tamas Varga), который добавил, что это может способствовать росту цен.
Так, несколько нефтеперерабатывающих заводов вдоль побережья Мексиканского залива уже сообщили о проблемах, связанных с морозами, что, по словам аналитика ANZ Дэниела Хайнза (Daniel Hynes), вызвало опасения и вокруг перебоев в поставках топлива, передает агентство.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
ЕС нарастил зависимость от нефти из США
08:31
 
ЭнергетикаНефтьРынокСШАВАШИНГТОНМексиканский залив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала