Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет на перспективе роста поставок - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260127/neft-866931021.html
Нефть дешевеет на перспективе роста поставок
Нефть дешевеет на перспективе роста поставок - 27.01.2026, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на перспективе роста поставок
Цены на нефть снижаются во вторник утром, инвесторы оценивают перспективы обильного предложения на рынке сырья, свидетельствуют данные торгов. | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T08:21+0300
2026-01-27T08:23+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
chevron
казмунайгаз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_cbd5382bb53d3683e20b968f356e997c.jpg
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются во вторник утром, инвесторы оценивают перспективы обильного предложения на рынке сырья, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.55 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,69% относительно предыдущего закрытия - до 64,32 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,64%, до 60,27 доллара. Рынки ожидают роста поставок сырья на фоне недавних новостей от казахстанской "Тенгизшевройл" и американской Chevron, передает агентство Блумберг. В пресс-службе компании-оператора "Тенгизшевройл" (ТШО) днем ранее сообщили РИА Новости о возобновлении добычи нефти на месторождении Тенгиз, прерванной после аварии на заводе. ТШО на прошлой неделе сообщила агентству, что приостанавливает добычу на месторождениях Тенгиз и Королевском из-за перебоев с электроэнергией. Пресс-служба нефтегазового оператора республики "Казмунайгаз" распространила информацию о том, что на Тенгизе ликвидировали возгорание двух трансформаторов турбин на заводе "Тенгизшевройл". Кроме того, по информации Блумберга, компания Chevron Corp. работает над тем, чтобы поставлять больше венесуэльской нефти на и без того хорошо обеспеченный рынок. Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.
https://1prime.ru/20260126/neft-866907370.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7fc007d784988c6b8332f9335589507d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша, chevron, казмунайгаз
Энергетика, Нефть, Рынок, США, Chevron, Казмунайгаз
08:21 27.01.2026 (обновлено: 08:23 27.01.2026)
 
Нефть дешевеет на перспективе роста поставок

Цены на нефть снижаются на ожиданиях обильного предложения

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются во вторник утром, инвесторы оценивают перспективы обильного предложения на рынке сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,69% относительно предыдущего закрытия - до 64,32 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,64%, до 60,27 доллара.
Рынки ожидают роста поставок сырья на фоне недавних новостей от казахстанской "Тенгизшевройл" и американской Chevron, передает агентство Блумберг.
В пресс-службе компании-оператора "Тенгизшевройл" (ТШО) днем ранее сообщили РИА Новости о возобновлении добычи нефти на месторождении Тенгиз, прерванной после аварии на заводе.
ТШО на прошлой неделе сообщила агентству, что приостанавливает добычу на месторождениях Тенгиз и Королевском из-за перебоев с электроэнергией. Пресс-служба нефтегазового оператора республики "Казмунайгаз" распространила информацию о том, что на Тенгизе ликвидировали возгорание двух трансформаторов турбин на заводе "Тенгизшевройл".
Кроме того, по информации Блумберга, компания Chevron Corp. работает над тем, чтобы поставлять больше венесуэльской нефти на и без того хорошо обеспеченный рынок.
Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
ЕК планирует предложить проект о поэтапном отказе от российской нефти
Вчера, 12:54
 
ЭнергетикаНефтьРынокСШАChevronКазмунайгаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала