Нефть дешевеет на перспективе роста поставок

Цены на нефть снижаются во вторник утром, инвесторы оценивают перспективы обильного предложения на рынке сырья, свидетельствуют данные торгов. | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T08:21+0300

2026-01-27T08:21+0300

2026-01-27T08:23+0300

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются во вторник утром, инвесторы оценивают перспективы обильного предложения на рынке сырья, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.55 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,69% относительно предыдущего закрытия - до 64,32 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,64%, до 60,27 доллара. Рынки ожидают роста поставок сырья на фоне недавних новостей от казахстанской "Тенгизшевройл" и американской Chevron, передает агентство Блумберг. В пресс-службе компании-оператора "Тенгизшевройл" (ТШО) днем ранее сообщили РИА Новости о возобновлении добычи нефти на месторождении Тенгиз, прерванной после аварии на заводе. ТШО на прошлой неделе сообщила агентству, что приостанавливает добычу на месторождениях Тенгиз и Королевском из-за перебоев с электроэнергией. Пресс-служба нефтегазового оператора республики "Казмунайгаз" распространила информацию о том, что на Тенгизе ликвидировали возгорание двух трансформаторов турбин на заводе "Тенгизшевройл". Кроме того, по информации Блумберга, компания Chevron Corp. работает над тем, чтобы поставлять больше венесуэльской нефти на и без того хорошо обеспеченный рынок. Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.

