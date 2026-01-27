https://1prime.ru/20260127/neft-866956092.html

Reuters: Chevron требует улучшения условий для покупки доли "Лукойла"

2026-01-27T23:46+0300

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант Chevron пытается добиться от Ирака улучшения условий перед приобретением доли "Лукойла" в проекте "Западная Курна-2", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Chevron требует от Ирака повысить доходность гигантского нефтяного месторождения Западная Курна-2 в качестве условия для покупки проекта у российской компании "Лукойл", - пишет агентство. Как указывают собеседники агентства, компания и министерство нефти Ирака ведут переговоры об улучшении условий контракта. Ранее в январе правительство Ирака передало управление нефтедобычей на месторождении "Западная Курна-2", чьим оператором является "Лукойл", национальной нефтяной компании Basra Oil Company, отвечающей за месторождения на юге страны. В декабре прошлого года премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани провел встречу с представителями американской энергетической компании Chevron, в ходе которой в том числе обсуждалось ее возможное участие в проекте месторождения "Западная Курна-2" вместо "Лукойла". Как указывает Рейтер со ссылкой на министерство нефти страны, переговоры Ирака с компанией по-прежнему ведутся. "Переговоры по-прежнему ведутся, многие детали требуют обсуждений", - приводит агентство слова представителя министерства. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Затем США продлили лицензию на операции с компанией "Лукойл" и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH до 17 января. Позднее минфин продлил лицензию на операции с "Лукойл" до 28 февраля.

