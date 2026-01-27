В Мурманской области сняли режим ЧС

https://1prime.ru/20260127/rossiya-866955202.html

МУРМАНСК, 27 янв - ПРАЙМ. Власти Мурманской области приняли решения снять режим ЧС, введенный после аварии на ЛЭП, продолжает действовать режим повышенной готовности, сообщил губернатор Андрей Чибис. "Режим чрезвычайной ситуации снят, продолжаем работу в режиме повышенной готовности до полного окончания работ по установке и введению в строй постоянных опор", - написал Чибис в Telegram-канале. Он отметил, что в Мурманске и Североморске электроснабжение восстановлено. Осталась точечная донастройка, диспетчерская служба работает в усиленном режиме. Полностью подключение уличного освещения в Мурманске и Североморске завершится в среду, добавил глава региона. Часть учреждений образования продолжит работу в дистанционном формате, это связано с необходимостью дополнительной подготовки к учебному процессу. Работа общественного транспорта также возвращается в штатный режим, по обычным маршрутам. Чибис отметил, что продолжаются работы по установке основных опор, четыре уже доставлены вертолетом и вездеходом. Еще одну привезут в среду.

