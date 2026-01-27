Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Мурманской области сняли режим ЧС - 27.01.2026
В Мурманской области сняли режим ЧС
В Мурманской области сняли режим ЧС - 27.01.2026, ПРАЙМ
В Мурманской области сняли режим ЧС
Власти Мурманской области приняли решения снять режим ЧС, введенный после аварии на ЛЭП, продолжает действовать режим повышенной готовности, сообщил губернатор... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T23:35+0300
2026-01-27T23:35+0300
МУРМАНСК, 27 янв - ПРАЙМ. Власти Мурманской области приняли решения снять режим ЧС, введенный после аварии на ЛЭП, продолжает действовать режим повышенной готовности, сообщил губернатор Андрей Чибис. "Режим чрезвычайной ситуации снят, продолжаем работу в режиме повышенной готовности до полного окончания работ по установке и введению в строй постоянных опор", - написал Чибис в Telegram-канале. Он отметил, что в Мурманске и Североморске электроснабжение восстановлено. Осталась точечная донастройка, диспетчерская служба работает в усиленном режиме. Полностью подключение уличного освещения в Мурманске и Североморске завершится в среду, добавил глава региона. Часть учреждений образования продолжит работу в дистанционном формате, это связано с необходимостью дополнительной подготовки к учебному процессу. Работа общественного транспорта также возвращается в штатный режим, по обычным маршрутам. Чибис отметил, что продолжаются работы по установке основных опор, четыре уже доставлены вертолетом и вездеходом. Еще одну привезут в среду.
мурманск
общество , мурманск
Общество , МУРМАНСК
23:35 27.01.2026
 
В Мурманской области сняли режим ЧС

Власти Мурманской области сняли режим ЧС, введенный после аварии на ЛЭП

Сотрудник подстанции. Архивное фото
МУРМАНСК, 27 янв - ПРАЙМ. Власти Мурманской области приняли решения снять режим ЧС, введенный после аварии на ЛЭП, продолжает действовать режим повышенной готовности, сообщил губернатор Андрей Чибис.
"Режим чрезвычайной ситуации снят, продолжаем работу в режиме повышенной готовности до полного окончания работ по установке и введению в строй постоянных опор", - написал Чибис в Telegram-канале.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области
Чибис рассказал об ущербе от аварии на ЛЭП в Мурманской области
Вчера, 14:10
Он отметил, что в Мурманске и Североморске электроснабжение восстановлено. Осталась точечная донастройка, диспетчерская служба работает в усиленном режиме.
Полностью подключение уличного освещения в Мурманске и Североморске завершится в среду, добавил глава региона.
Часть учреждений образования продолжит работу в дистанционном формате, это связано с необходимостью дополнительной подготовки к учебному процессу.
Работа общественного транспорта также возвращается в штатный режим, по обычным маршрутам.
Чибис отметил, что продолжаются работы по установке основных опор, четыре уже доставлены вертолетом и вездеходом. Еще одну привезут в среду.
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Северный флот направил к месту ЧП с ЛЭП в Мурманской области военный тягач
25 января, 18:39
 
ОбществоМУРМАНСК
 
 
