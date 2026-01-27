https://1prime.ru/20260127/rossiya-866955202.html
В Мурманской области сняли режим ЧС
В Мурманской области сняли режим ЧС - 27.01.2026, ПРАЙМ
В Мурманской области сняли режим ЧС
Власти Мурманской области приняли решения снять режим ЧС, введенный после аварии на ЛЭП, продолжает действовать режим повышенной готовности, сообщил губернатор... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T23:35+0300
2026-01-27T23:35+0300
2026-01-27T23:35+0300
общество
мурманск
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866883490_0:399:2931:2048_1920x0_80_0_0_343b64d33bbe2f77a3e5d54ab2395461.jpg
МУРМАНСК, 27 янв - ПРАЙМ. Власти Мурманской области приняли решения снять режим ЧС, введенный после аварии на ЛЭП, продолжает действовать режим повышенной готовности, сообщил губернатор Андрей Чибис. "Режим чрезвычайной ситуации снят, продолжаем работу в режиме повышенной готовности до полного окончания работ по установке и введению в строй постоянных опор", - написал Чибис в Telegram-канале. Он отметил, что в Мурманске и Североморске электроснабжение восстановлено. Осталась точечная донастройка, диспетчерская служба работает в усиленном режиме. Полностью подключение уличного освещения в Мурманске и Североморске завершится в среду, добавил глава региона. Часть учреждений образования продолжит работу в дистанционном формате, это связано с необходимостью дополнительной подготовки к учебному процессу. Работа общественного транспорта также возвращается в штатный режим, по обычным маршрутам. Чибис отметил, что продолжаются работы по установке основных опор, четыре уже доставлены вертолетом и вездеходом. Еще одну привезут в среду.
https://1prime.ru/20260126/chibis-866908725.html
https://1prime.ru/20260125/chp-866885334.html
мурманск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866883490_0:174:2498:2048_1920x0_80_0_0_9a0eb97febbcc5d0e1c1d9d139e6b16f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мурманск
В Мурманской области сняли режим ЧС
Власти Мурманской области сняли режим ЧС, введенный после аварии на ЛЭП
МУРМАНСК, 27 янв - ПРАЙМ.
Власти Мурманской области приняли решения снять режим ЧС, введенный после аварии на ЛЭП, продолжает действовать режим повышенной готовности, сообщил
губернатор Андрей Чибис.
"Режим чрезвычайной ситуации снят, продолжаем работу в режиме повышенной готовности до полного окончания работ по установке и введению в строй постоянных опор", - написал Чибис в Telegram-канале.
Чибис рассказал об ущербе от аварии на ЛЭП в Мурманской области
Он отметил, что в Мурманске
и Североморске электроснабжение восстановлено. Осталась точечная донастройка, диспетчерская служба работает в усиленном режиме.
Полностью подключение уличного освещения в Мурманске и Североморске завершится в среду, добавил глава региона.
Часть учреждений образования продолжит работу в дистанционном формате, это связано с необходимостью дополнительной подготовки к учебному процессу.
Работа общественного транспорта также возвращается в штатный режим, по обычным маршрутам.
Чибис отметил, что продолжаются работы по установке основных опор, четыре уже доставлены вертолетом и вездеходом. Еще одну привезут в среду.
Северный флот направил к месту ЧП с ЛЭП в Мурманской области военный тягач