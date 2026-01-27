"Не удержат". Почему не утихают прогнозы об ослаблении рубля

МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Увеличение объема продаж с 5,6 до 12,8 миллиардов рублей в день с 16 января по 5 февраля 2026 года (рост в 2,3 раза) может оказать краткосрочную поддержку курсу рубля, что, в свою очередь, способно вызвать оптимизм у инвесторов и участников рынка. Однако важно понимать, что данная мера в первую очередь направлена на компенсацию потерь бюджета от снижения цен на нефть.Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2026 года в размере минус 231,9 млрд рублей. Это означает, что именно столько, вероятно, недополучит страна в сравнении с запланированными суммами.По состоянию на 15–19 января 2026 года, нефть Urals торгуется в диапазоне $54,57 – 55,57 долларов США за баррель. Несмотря на локальный рост в течение последнего месяца (около 10%), текущая цена почти на 28,5% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Это ниже заложенных в бюджет 59 долларов США, но соответствует консервативным оценкам ЦБ.Центральный банк ранее скорректировал прогнозную цену на этот год до 55 долларов США за баррель. В декабре 2025 года средняя цена опускалась до 39,18 из-за расширения дисконтов на фоне новых санкций против российских компаний.Ожидается, что средняя цена на нефть марки Brent в 2026 году составит около 62 долларов за баррель. Следствие: сокращение выручки со стороны российских экспортеров оказывает давление на рубль.Нефть по-прежнему остается ключевым экспортным товаром для России, и любое падение цен на нее напрямую сказывается на доходах государства.Увеличение продаж валюты не является признаком устойчивости рубля, а скорее показывает необходимость вмешательства государства для стабилизации ситуации.Прогнозы об ослаблении рубля, которые ранее делались экспертами, могут быть временно отложены, но не отменены.Кроме того, на сегодняшний день геополитика является главным вопросом. При позитивном разрешении и снятии санкций в экономику России пойдут инвестиции и капитал, рубль может укрепиться еще сильнее. Если нет или еще больше конфликт усугубится — ослабление тоже может быть существенным до 100 рублей за доллар.Считаем наиболее вероятным, что рубль будет слабеть до 85-95 постепенно и без резких обвалов.Автор - Егор Диашов, председатель Комиссии по финансовым рынкам МГО ОПОРЫ РОССИИ, генеральный директор инвестиционной компании ДИАЛОТ
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Увеличение объема продаж с 5,6 до 12,8 миллиардов рублей в день с 16 января по 5 февраля 2026 года (рост в 2,3 раза) может оказать краткосрочную поддержку курсу рубля, что, в свою очередь, способно вызвать оптимизм у инвесторов и участников рынка. Однако важно понимать, что данная мера в первую очередь направлена на компенсацию потерь бюджета от снижения цен на нефть.
"Станет вдвое дороже". Куда потекут все деньги мира
24 января, 07:07
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2026 года в размере минус 231,9 млрд рублей. Это означает, что именно столько, вероятно, недополучит страна в сравнении с запланированными суммами.
По состоянию на 15–19 января 2026 года, нефть Urals торгуется в диапазоне $54,57 – 55,57 долларов США за баррель. Несмотря на локальный рост в течение последнего месяца (около 10%), текущая цена почти на 28,5% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Это ниже заложенных в бюджет 59 долларов США, но соответствует консервативным оценкам ЦБ.
Центральный банк ранее скорректировал прогнозную цену на этот год до 55 долларов США за баррель. В декабре 2025 года средняя цена опускалась до 39,18 из-за расширения дисконтов на фоне новых санкций против российских компаний.
Ожидается, что средняя цена на нефть марки Brent в 2026 году составит около 62 долларов за баррель. Следствие: сокращение выручки со стороны российских экспортеров оказывает давление на рубль.
Нефть по-прежнему остается ключевым экспортным товаром для России, и любое падение цен на нее напрямую сказывается на доходах государства.
Увеличение продаж валюты не является признаком устойчивости рубля, а скорее показывает необходимость вмешательства государства для стабилизации ситуации.
Прогнозы об ослаблении рубля, которые ранее делались экспертами, могут быть временно отложены, но не отменены.
Во-первых, если цены на нефть продолжат колебаться или упадут еще больше, то даже увеличенные продажи валюты могут не спасти рубль от ослабления. Кроме того, постоянное вмешательство государства в валютный рынок может привести к его неестественному состоянию и, в конечном итоге, к более резким колебаниям курса.
Во-вторых, временная стабилизация курса может создать иллюзию экономической устойчивости. Однако, как показывает практика, подобные меры не являются долгосрочными.
В-третьих, продажа значительных объемов валюты и золота ведет к истощению золотовалютного резерва, что в будущем создаст риски для финансовой стабильности страны.
В-четвертых, без структурных изменений, направленных на диверсификацию экономики, развитие новых секторов и повышение конкурентоспособности, Россия может столкнуться с серьезными экономическими проблемами в будущем.
Кроме того, на сегодняшний день геополитика является главным вопросом. При позитивном разрешении и снятии санкций в экономику России пойдут инвестиции и капитал, рубль может укрепиться еще сильнее. Если нет или еще больше конфликт усугубится — ослабление тоже может быть существенным до 100 рублей за доллар.
Считаем наиболее вероятным, что рубль будет слабеть до 85-95 постепенно и без резких обвалов.
Автор - Егор Диашов, председатель Комиссии по финансовым рынкам МГО ОПОРЫ РОССИИ, генеральный директор инвестиционной компании ДИАЛОТ
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.