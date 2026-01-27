https://1prime.ru/20260127/rubl-866910018.html

"Не удержат". Почему не утихают прогнозы об ослаблении рубля

"Не удержат". Почему не утихают прогнозы об ослаблении рубля

Увеличение объема продаж с 5,6 до 12,8 миллиардов рублей в день с 16 января по 5 февраля 2026 года (рост в 2,3 раза) может оказать краткосрочную поддержку курсу | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T06:06+0300

МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Увеличение объема продаж с 5,6 до 12,8 миллиардов рублей в день с 16 января по 5 февраля 2026 года (рост в 2,3 раза) может оказать краткосрочную поддержку курсу рубля, что, в свою очередь, способно вызвать оптимизм у инвесторов и участников рынка. Однако важно понимать, что данная мера в первую очередь направлена на компенсацию потерь бюджета от снижения цен на нефть.Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2026 года в размере минус 231,9 млрд рублей. Это означает, что именно столько, вероятно, недополучит страна в сравнении с запланированными суммами.По состоянию на 15–19 января 2026 года, нефть Urals торгуется в диапазоне $54,57 – 55,57 долларов США за баррель. Несмотря на локальный рост в течение последнего месяца (около 10%), текущая цена почти на 28,5% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Это ниже заложенных в бюджет 59 долларов США, но соответствует консервативным оценкам ЦБ.Центральный банк ранее скорректировал прогнозную цену на этот год до 55 долларов США за баррель. В декабре 2025 года средняя цена опускалась до 39,18 из-за расширения дисконтов на фоне новых санкций против российских компаний.Ожидается, что средняя цена на нефть марки Brent в 2026 году составит около 62 долларов за баррель. Следствие: сокращение выручки со стороны российских экспортеров оказывает давление на рубль.Нефть по-прежнему остается ключевым экспортным товаром для России, и любое падение цен на нее напрямую сказывается на доходах государства.Увеличение продаж валюты не является признаком устойчивости рубля, а скорее показывает необходимость вмешательства государства для стабилизации ситуации.Прогнозы об ослаблении рубля, которые ранее делались экспертами, могут быть временно отложены, но не отменены.Кроме того, на сегодняшний день геополитика является главным вопросом. При позитивном разрешении и снятии санкций в экономику России пойдут инвестиции и капитал, рубль может укрепиться еще сильнее. Если нет или еще больше конфликт усугубится — ослабление тоже может быть существенным до 100 рублей за доллар.Считаем наиболее вероятным, что рубль будет слабеть до 85-95 постепенно и без резких обвалов.Автор - Егор Диашов, председатель Комиссии по финансовым рынкам МГО ОПОРЫ РОССИИ, генеральный директор инвестиционной компании ДИАЛОТ

