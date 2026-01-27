https://1prime.ru/20260127/ssha-866953559.html

СМИ: США хотят смягчить санкции против энергетического сектора Венесуэлы

нефть

венесуэла

сша

вашингтон

мировая экономика

ВАШИНГТОН, 27 янв — ПРАЙМ. Администрация США работает над выпуском общей лицензии, которая позволит смягчить часть санкций в отношении энергетического сектора Венесуэлы, передает агентство Рейтер со ссылкой на три источника, знакомых с подготовкой решения. По словам собеседников агентства, речь идёт об отказе от прежнего подхода, предполагавшего выдачу отдельных разрешений компаниям, желающим вести бизнес в Венесуэле. Вместо этого Вашингтон рассматривает как более предпочтительный выпуск единой генеральной лицензии, которая упростит доступ иностранных компаний к операциям в нефтегазовой отрасли страны.

венесуэла

сша

вашингтон

