СМИ: США хотят смягчить санкции против энергетического сектора Венесуэлы - 27.01.2026
СМИ: США хотят смягчить санкции против энергетического сектора Венесуэлы
ВАШИНГТОН, 27 янв — ПРАЙМ. Администрация США работает над выпуском общей лицензии, которая позволит смягчить часть санкций в отношении энергетического сектора Венесуэлы, передает агентство Рейтер со ссылкой на три источника, знакомых с подготовкой решения. По словам собеседников агентства, речь идёт об отказе от прежнего подхода, предполагавшего выдачу отдельных разрешений компаниям, желающим вести бизнес в Венесуэле. Вместо этого Вашингтон рассматривает как более предпочтительный выпуск единой генеральной лицензии, которая упростит доступ иностранных компаний к операциям в нефтегазовой отрасли страны.
21:30 27.01.2026 (обновлено: 22:26 27.01.2026)
 
СМИ: США хотят смягчить санкции против энергетического сектора Венесуэлы

Reuters: США планируют выпустить общую лицензию для смягчения санкций против Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 27 янв — ПРАЙМ. Администрация США работает над выпуском общей лицензии, которая позволит смягчить часть санкций в отношении энергетического сектора Венесуэлы, передает агентство Рейтер со ссылкой на три источника, знакомых с подготовкой решения.
По словам собеседников агентства, речь идёт об отказе от прежнего подхода, предполагавшего выдачу отдельных разрешений компаниям, желающим вести бизнес в Венесуэле. Вместо этого Вашингтон рассматривает как более предпочтительный выпуск единой генеральной лицензии, которая упростит доступ иностранных компаний к операциям в нефтегазовой отрасли страны.
