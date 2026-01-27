Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-27T21:47+0300
2026-01-27T21:47+0300
спецоперация на украине
украина
венгрия
запад
владимир зеленский
виктор орбан
петер сийярто
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Будапешт против того, чтобы за счет венгерских граждан финансировались коррупционные элементы в окружении Владимира Зеленского, заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в соцсети X."Одно можно сказать наверняка: пока в Венгрии существует национальное правительство, в Киеве не появится новый золотой унитаз, оплаченный деньгами венгерских налогоплательщиков", — написал он.В ходе обысков у высокопоставленных представителей Украины был обнаружен золотой унитаз. На фотографиях и видео также были зафиксированы другие предметы роскоши и сумки, полные денег. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с министром иностранных дел Петером Сийярто требовали от украинского руководства отчета о расходовании средств европейских налогоплательщиков.В ноябре итальянская газета Verità сообщила о том, что коррупционный скандал в энергетическом секторе Украины был ожидаемым, поскольку европейские страны финансировали одну из наиболее коррумпированных наций мира, в то время как окружение Зеленского обзаводилось золотой сантехникой за счет европейских средств.Газета Verità также подчеркнула, что украинские военные находятся в сложных условиях, а население страны страдает от постоянных перебоев с электричеством, в то время как ближайшее окружение Зеленского присваивает миллионы долларов, занимается вымогательством взяток и применяет 10-15-процентную наценку на энергоносители.
украина, венгрия, запад, владимир зеленский, виктор орбан, петер сийярто
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Петер Сийярто
21:47 27.01.2026
 
"Не появится". На Западе внезапно высказались о поддержке Украины

Балаж Орбан: Венгрия не даст Украине деньги на новый золотой унитаз

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Будапешт против того, чтобы за счет венгерских граждан финансировались коррупционные элементы в окружении Владимира Зеленского, заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в соцсети X.

"Одно можно сказать наверняка: пока в Венгрии существует национальное правительство, в Киеве не появится новый золотой унитаз, оплаченный деньгами венгерских налогоплательщиков", — написал он.
В ходе обысков у высокопоставленных представителей Украины был обнаружен золотой унитаз. На фотографиях и видео также были зафиксированы другие предметы роскоши и сумки, полные денег. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с министром иностранных дел Петером Сийярто требовали от украинского руководства отчета о расходовании средств европейских налогоплательщиков.

В ноябре итальянская газета Verità сообщила о том, что коррупционный скандал в энергетическом секторе Украины был ожидаемым, поскольку европейские страны финансировали одну из наиболее коррумпированных наций мира, в то время как окружение Зеленского обзаводилось золотой сантехникой за счет европейских средств.

Газета Verità также подчеркнула, что украинские военные находятся в сложных условиях, а население страны страдает от постоянных перебоев с электричеством, в то время как ближайшее окружение Зеленского присваивает миллионы долларов, занимается вымогательством взяток и применяет 10-15-процентную наценку на энергоносители.
