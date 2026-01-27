"Угроза терроризма". В Финляндии сделали громкое заявление об Украине
Мема: вступление Украины в Евросоюз грозит распространением терроризма
Флаг Финляндии, Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема высказал опасение, что присоединение Украины к Европейскому Союзу может стать причиной роста распространения терроризма в европейских странах.
"Владимир Зеленский говорит, что Украина готова вступить в ЕС в этом году или в следующем. Я не думаю, что Украина готова к вступлению в ЕС. Там слишком много коррупции, к тому же в стране необходимо провести выборы", — отметил он в социальной сети Х.
По мнению политика, существует угроза, что после интеграции Украины в ЕС "может наблюдаться распространение терроризма" в Европе, так как украинские граждане получат возможность свободно передвигаться в этом регионе.
Ранее Владимир Зеленский призвал ЕС принять Украину в свои ряды к 2027 году. В ходе пресс-конференции, проведенной в Вильнюсе совместно с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким, он отметил, что Украина к 2027 году будет технически готова вступить в ЕС. Он заявил, что хочет "конкретную дату в нашем договоре об окончании" конфликта.
В июне 2022 года Европейский Союз предоставил Украине статус кандидата на вступление. В ЕС отмечали, что это решение имело главным образом символическое значение для выражения поддержки Киеву в его противостоянии с Москвой. Представитель президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что вступление в ЕС является суверенным правом Украины. Тем не менее, некоторые страны Европы выступают против присоединения Киева к ЕС.
