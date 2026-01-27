Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Угроза терроризма". В Финляндии сделали громкое заявление об Украине - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260127/ukraina-866953270.html
"Угроза терроризма". В Финляндии сделали громкое заявление об Украине
"Угроза терроризма". В Финляндии сделали громкое заявление об Украине - 27.01.2026, ПРАЙМ
"Угроза терроризма". В Финляндии сделали громкое заявление об Украине
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема высказал опасение, что присоединение Украины к Европейскому Союзу может стать причиной роста распространения... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T21:57+0300
2026-01-27T22:03+0300
украина
европа
киев
владимир зеленский
гитанас науседа
кароль навроцкий
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_df431036df140e500595fe44038aa34d.jpg
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема высказал опасение, что присоединение Украины к Европейскому Союзу может стать причиной роста распространения терроризма в европейских странах."Владимир Зеленский говорит, что Украина готова вступить в ЕС в этом году или в следующем. Я не думаю, что Украина готова к вступлению в ЕС. Там слишком много коррупции, к тому же в стране необходимо провести выборы", — отметил он в социальной сети Х.По мнению политика, существует угроза, что после интеграции Украины в ЕС "может наблюдаться распространение терроризма" в Европе, так как украинские граждане получат возможность свободно передвигаться в этом регионе.Ранее Владимир Зеленский призвал ЕС принять Украину в свои ряды к 2027 году. В ходе пресс-конференции, проведенной в Вильнюсе совместно с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким, он отметил, что Украина к 2027 году будет технически готова вступить в ЕС. Он заявил, что хочет "конкретную дату в нашем договоре об окончании" конфликта.В июне 2022 года Европейский Союз предоставил Украине статус кандидата на вступление. В ЕС отмечали, что это решение имело главным образом символическое значение для выражения поддержки Киеву в его противостоянии с Москвой. Представитель президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что вступление в ЕС является суверенным правом Украины. Тем не менее, некоторые страны Европы выступают против присоединения Киева к ЕС.
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
украина
европа
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_8d92f54c7c8ea6817b4f3850c18838b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, киев, владимир зеленский, гитанас науседа, кароль навроцкий, ес
УКРАИНА, ЕВРОПА, Киев, Владимир Зеленский, Гитанас Науседа, Кароль Навроцкий, ЕС
21:57 27.01.2026 (обновлено: 22:03 27.01.2026)
 
"Угроза терроризма". В Финляндии сделали громкое заявление об Украине

Мема: вступление Украины в Евросоюз грозит распространением терроризма

© CC BY 2.0 / michael davis-burchatФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Флаг Финляндии, Хельсинки. Архивное фото
© CC BY 2.0 / michael davis-burchat
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема высказал опасение, что присоединение Украины к Европейскому Союзу может стать причиной роста распространения терроризма в европейских странах.

"Владимир Зеленский говорит, что Украина готова вступить в ЕС в этом году или в следующем. Я не думаю, что Украина готова к вступлению в ЕС. Там слишком много коррупции, к тому же в стране необходимо провести выборы", — отметил он в социальной сети Х.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
Вчера, 22:43
По мнению политика, существует угроза, что после интеграции Украины в ЕС "может наблюдаться распространение терроризма" в Европе, так как украинские граждане получат возможность свободно передвигаться в этом регионе.

Ранее Владимир Зеленский призвал ЕС принять Украину в свои ряды к 2027 году. В ходе пресс-конференции, проведенной в Вильнюсе совместно с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким, он отметил, что Украина к 2027 году будет технически готова вступить в ЕС. Он заявил, что хочет "конкретную дату в нашем договоре об окончании" конфликта.

В июне 2022 года Европейский Союз предоставил Украине статус кандидата на вступление. В ЕС отмечали, что это решение имело главным образом символическое значение для выражения поддержки Киеву в его противостоянии с Москвой. Представитель президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что вступление в ЕС является суверенным правом Украины. Тем не менее, некоторые страны Европы выступают против присоединения Киева к ЕС.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
 
УКРАИНАЕВРОПАКиевВладимир ЗеленскийГитанас НауседаКароль НавроцкийЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала