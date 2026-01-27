Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Легкая мишень". В Сети набросились на министра Минобороны Украины - 27.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260127/ukraina-866953969.html
"Легкая мишень". В Сети набросились на министра Минобороны Украины
"Легкая мишень". В Сети набросились на министра Минобороны Украины - 27.01.2026, ПРАЙМ
"Легкая мишень". В Сети набросились на министра Минобороны Украины
Читатели японской газеты Sankei Shimbun возмутились хвастливыми заявлениями нового министра обороны Украины Михаила Федорова об атаках украинских беспилотников... | 27.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-27T23:01+0300
2026-01-27T23:01+0300
спецоперация на украине
украина
япония
киев
дмитрий песков
василий небензя
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862575693_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c95e865747dd1dea22b6ce04f6ae665c.jpg
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Читатели японской газеты Sankei Shimbun возмутились хвастливыми заявлениями нового министра обороны Украины Михаила Федорова об атаках украинских беспилотников на российские войска."Интересно, а почему же, если дела обстоят так хорошо, как нам рассказывает украинский министр обороны, его страну сейчас лупят на всех фронтах? В Японии этого по телевизору не покажут, а вот в нейтральных странах освещается прямо противоположная ситуация", — написал один из пользователей."Киев чрезмерно растянул линии фронта, солдаты, разбросанные по этим участкам, превращаются в легкую мишень", — отметил другой."Трепаться можно сколько угодно. Вот только реальная ситуация на фронте лучше не становится. Киев чрезмерно полагается на свои хваленые беспилотники и при этом тратит впустую человеческие ресурсы. Это живые люди, которые гибнут ни за что", — подчеркнул третий."Какие красивые слова. Читаешь и понимаешь, что российская армия вот-вот будет сокрушена... Но нет, упс, наголову разгромили совсем другую армию. Все это только на бумаге. В реальности вооруженные силы России всерьез превосходят противника", — заключил еще один читатель.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что неудачи на фронте должны заставить Украину сесть за стол переговоров. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также отметил, что украинские войска несут потери и стремительно утрачивают боеспособность.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html
https://1prime.ru/20260127/kiev-866953007.html
украина
япония
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862575693_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_0fd872cce1bb0de16945d8c68199ebb7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, япония, киев, дмитрий песков, василий небензя, оон
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЯПОНИЯ, Киев, Дмитрий Песков, Василий Небензя, ООН
23:01 27.01.2026
 

"Легкая мишень". В Сети набросились на министра Минобороны Украины

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКаска
Каска - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Каска. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Читатели японской газеты Sankei Shimbun возмутились хвастливыми заявлениями нового министра обороны Украины Михаила Федорова об атаках украинских беспилотников на российские войска.
"Интересно, а почему же, если дела обстоят так хорошо, как нам рассказывает украинский министр обороны, его страну сейчас лупят на всех фронтах? В Японии этого по телевизору не покажут, а вот в нейтральных странах освещается прямо противоположная ситуация", — написал один из пользователей.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
Вчера, 22:43
"Киев чрезмерно растянул линии фронта, солдаты, разбросанные по этим участкам, превращаются в легкую мишень", — отметил другой.
"Трепаться можно сколько угодно. Вот только реальная ситуация на фронте лучше не становится. Киев чрезмерно полагается на свои хваленые беспилотники и при этом тратит впустую человеческие ресурсы. Это живые люди, которые гибнут ни за что", — подчеркнул третий.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
"Какие красивые слова. Читаешь и понимаешь, что российская армия вот-вот будет сокрушена... Но нет, упс, наголову разгромили совсем другую армию. Все это только на бумаге. В реальности вооруженные силы России всерьез превосходят противника", — заключил еще один читатель.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что неудачи на фронте должны заставить Украину сесть за стол переговоров. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также отметил, что украинские войска несут потери и стремительно утрачивают боеспособность.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
"Двинуться против России". В Германии резко обратились к Киеву
21:38
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЯПОНИЯКиевДмитрий ПесковВасилий НебензяООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала