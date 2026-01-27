https://1prime.ru/20260127/ukraina-866953969.html

"Легкая мишень". В Сети набросились на министра Минобороны Украины

"Легкая мишень". В Сети набросились на министра Минобороны Украины - 27.01.2026, ПРАЙМ

"Легкая мишень". В Сети набросились на министра Минобороны Украины

Читатели японской газеты Sankei Shimbun возмутились хвастливыми заявлениями нового министра обороны Украины Михаила Федорова об атаках украинских беспилотников... | 27.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-27T23:01+0300

2026-01-27T23:01+0300

2026-01-27T23:01+0300

спецоперация на украине

украина

япония

киев

дмитрий песков

василий небензя

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862575693_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c95e865747dd1dea22b6ce04f6ae665c.jpg

МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Читатели японской газеты Sankei Shimbun возмутились хвастливыми заявлениями нового министра обороны Украины Михаила Федорова об атаках украинских беспилотников на российские войска."Интересно, а почему же, если дела обстоят так хорошо, как нам рассказывает украинский министр обороны, его страну сейчас лупят на всех фронтах? В Японии этого по телевизору не покажут, а вот в нейтральных странах освещается прямо противоположная ситуация", — написал один из пользователей."Киев чрезмерно растянул линии фронта, солдаты, разбросанные по этим участкам, превращаются в легкую мишень", — отметил другой."Трепаться можно сколько угодно. Вот только реальная ситуация на фронте лучше не становится. Киев чрезмерно полагается на свои хваленые беспилотники и при этом тратит впустую человеческие ресурсы. Это живые люди, которые гибнут ни за что", — подчеркнул третий."Какие красивые слова. Читаешь и понимаешь, что российская армия вот-вот будет сокрушена... Но нет, упс, наголову разгромили совсем другую армию. Все это только на бумаге. В реальности вооруженные силы России всерьез превосходят противника", — заключил еще один читатель.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что неудачи на фронте должны заставить Украину сесть за стол переговоров. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также отметил, что украинские войска несут потери и стремительно утрачивают боеспособность.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html

https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html

https://1prime.ru/20260127/kiev-866953007.html

украина

япония

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, япония, киев, дмитрий песков, василий небензя, оон