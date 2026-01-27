https://1prime.ru/20260127/vaktsina-866939546.html

Российскую вакцину от ВПЧ одобрили для применения у детей

2026-01-27T13:46+0300

общество

здоровье

бизнес

кировская область

минздрав

фонд развития промышленности

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862426004_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_547257b6b55d24f0051fabbbc460c4ab.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв – ПРАЙМ. Российская вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ) компании "Нанолек", производство которой открыли осенью 2025 года в Кировской области, одобрена для применения у детей, сообщает минздрав региона. "В марте 2025 года Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на первую отечественную вакцину для профилактики ВПЧ "Цегардекс" для применения у взрослых в возрасте от 18 до 45 лет. В январе 2026 года - у детей в возрасте от 9 до 17 лет. Одобрение Минздрава России получено на основании результатов клинического исследования 3 фазы", - говорится в сообщении. Отмечается, что расширение возрастных показаний на детей является важным этапом на пути к включению вакцинации против ВПЧ в Национальный календарь профилактических прививок. Массовая вакцинация против ВПЧ позволит снизить распространённость ВПЧ-ассоциированных заболеваний, сохранить репродуктивное здоровье населения и внести вклад в повышение рождаемости. "Возможность применения вакцины начиная с 9 лет соответствует современным международным подходам к иммунопрофилактике, предполагающим формирование защиты до начала возможного контакта с инфекцией. Такой подход обеспечивает максимальный профилактический эффект и способствует долгосрочному снижению рисков развития ВПЧ-ассоциированных заболеваний, включая рак шейки матки и другие онкологические нозологии", - подчеркивается в сообщении. Первое в России производство вакцины от ВПЧ компания "Нанолек" при участии федерального Фонда развития промышленности открыла 25 октября 2025 года в поселке Левинцы Оричевского района. Производственный процесс организован по полному циклу – от получения антигена до готовой лекарственной формы. Мощность первого участка по наработке антигена составляет 600 тысяч доз вакцин в год. Проект предусматривает строительство двух участков по наработке антигена. К 2027 году с запуском второго участка производственная мощность составит более 3 миллионов доз вакцин ежегодно.

https://1prime.ru/20251012/fmba-863423280.html

кировская область

2026

