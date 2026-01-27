https://1prime.ru/20260127/zelenskiy-866954138.html

В США резко высказались после заявления Зеленского о территориях

2026-01-27T23:07+0300

спецоперация на украине

сша

украина

москва

владимир зеленский

стив уиткофф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил мнение, что заявления Владимира Зеленского о непримиримости в вопросе территориальных уступок и готовности американских гарантий для Украины далеки от действительности."Что меня настолько удивило, что я даже утратил хоть какое-то понимание происходящего, так это утверждение Зеленского о том, что он не готов уступать никакие территории", — сказал он.Дэвис подчеркнул, что слова главы киевского режима о стопроцентной готовности документа о гарантиях безопасности для Украины также не соотносятся с реальностью, поскольку Соединенные Штаты не давали официальных комментариев на эту тему.На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос остается нерешенным, и заявил, что документ о гарантиях безопасности от США якобы уже полностью готов.Ранее спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф, выступая на мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что урегулирование конфликта на Украине свелось к одному ключевому вопросу, который, по оценке США, является решаемым.Москва неоднократно подчеркивала, что регионы, присоединившиеся к России, стали ее неотъемлемой частью, и этот факт не подлежит обсуждению или оспариванию.

сша

украина

москва

2026

сша, украина, москва, владимир зеленский, стив уиткофф