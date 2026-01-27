Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.01.2026
В США резко высказались после заявления Зеленского о территориях
В США резко высказались после заявления Зеленского о территориях - 27.01.2026, ПРАЙМ
В США резко высказались после заявления Зеленского о территориях
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил мнение, что заявления Владимира Зеленского о непримиримости в вопросе... | 27.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил мнение, что заявления Владимира Зеленского о непримиримости в вопросе территориальных уступок и готовности американских гарантий для Украины далеки от действительности."Что меня настолько удивило, что я даже утратил хоть какое-то понимание происходящего, так это утверждение Зеленского о том, что он не готов уступать никакие территории", — сказал он.Дэвис подчеркнул, что слова главы киевского режима о стопроцентной готовности документа о гарантиях безопасности для Украины также не соотносятся с реальностью, поскольку Соединенные Штаты не давали официальных комментариев на эту тему.На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос остается нерешенным, и заявил, что документ о гарантиях безопасности от США якобы уже полностью готов.Ранее спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф, выступая на мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что урегулирование конфликта на Украине свелось к одному ключевому вопросу, который, по оценке США, является решаемым.Москва неоднократно подчеркивала, что регионы, присоединившиеся к России, стали ее неотъемлемой частью, и этот факт не подлежит обсуждению или оспариванию.
23:07 27.01.2026
 
В США резко высказались после заявления Зеленского о территориях

Дэвис: слова Зеленского о территориях и гарантиях безопасности оторваны от реальности

МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил мнение, что заявления Владимира Зеленского о непримиримости в вопросе территориальных уступок и готовности американских гарантий для Украины далеки от действительности.

"Что меня настолько удивило, что я даже утратил хоть какое-то понимание происходящего, так это утверждение Зеленского о том, что он не готов уступать никакие территории", — сказал он.
Дэвис подчеркнул, что слова главы киевского режима о стопроцентной готовности документа о гарантиях безопасности для Украины также не соотносятся с реальностью, поскольку Соединенные Штаты не давали официальных комментариев на эту тему.

На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос остается нерешенным, и заявил, что документ о гарантиях безопасности от США якобы уже полностью готов.
Ранее спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф, выступая на мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что урегулирование конфликта на Украине свелось к одному ключевому вопросу, который, по оценке США, является решаемым.

Москва неоднократно подчеркивала, что регионы, присоединившиеся к России, стали ее неотъемлемой частью, и этот факт не подлежит обсуждению или оспариванию.
