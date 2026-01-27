В США резко высказались после заявления Зеленского о территориях
Дэвис: слова Зеленского о территориях и гарантиях безопасности оторваны от реальности
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive выразил мнение, что заявления Владимира Зеленского о непримиримости в вопросе территориальных уступок и готовности американских гарантий для Украины далеки от действительности.
"Что меня настолько удивило, что я даже утратил хоть какое-то понимание происходящего, так это утверждение Зеленского о том, что он не готов уступать никакие территории", — сказал он.
"Что меня настолько удивило, что я даже утратил хоть какое-то понимание происходящего, так это утверждение Зеленского о том, что он не готов уступать никакие территории", — сказал он.
Дэвис подчеркнул, что слова главы киевского режима о стопроцентной готовности документа о гарантиях безопасности для Украины также не соотносятся с реальностью, поскольку Соединенные Штаты не давали официальных комментариев на эту тему.
На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос остается нерешенным, и заявил, что документ о гарантиях безопасности от США якобы уже полностью готов.
На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос остается нерешенным, и заявил, что документ о гарантиях безопасности от США якобы уже полностью готов.
Ранее спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф, выступая на мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что урегулирование конфликта на Украине свелось к одному ключевому вопросу, который, по оценке США, является решаемым.
Москва неоднократно подчеркивала, что регионы, присоединившиеся к России, стали ее неотъемлемой частью, и этот факт не подлежит обсуждению или оспариванию.
Москва неоднократно подчеркивала, что регионы, присоединившиеся к России, стали ее неотъемлемой частью, и этот факт не подлежит обсуждению или оспариванию.