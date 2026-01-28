https://1prime.ru/20260128/chislo-866960864.html
Число вакансий в нефтегазовой отрасли выросло в два с половиной раза за год
Число вакансий в нефтегазовой отрасли выросло в два с половиной раза за год - 28.01.2026, ПРАЙМ
Число вакансий в нефтегазовой отрасли выросло в два с половиной раза за год
Число вакансий в нефтегазовой отрасли России выросло в два с половиной раза за год, а активность соискателей - почти удвоилась, рассказал РИА Новости директор... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T04:46+0300
2026-01-28T04:46+0300
2026-01-28T04:46+0300
энергетика
нефть
россия
авито работа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866960864.jpg?1769564809
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Число вакансий в нефтегазовой отрасли России выросло в два с половиной раза за год, а активность соискателей - почти удвоилась, рассказал РИА Новости директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков.
Он отметил, что по итогам года нефтегазовая отрасль сохраняет высокую динамику вакансий, в том числе с вахтовым графиком.
"В сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа число вакансий выросло в два с половиной раза (147% год к году), а соискательская активность увеличилась на 92%", - сказал Кучеренков.
По его словам, рост числа резюме во многом связан с тем, что нефтегазовая отрасль воспринимается специалистами как одна из наиболее устойчивых - с долгосрочными проектами, стабильной загрузкой и предсказуемым уровнем дохода.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, авито работа
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, Авито Работа
Число вакансий в нефтегазовой отрасли выросло в два с половиной раза за год
Эксперт Кучеренков: число вакансий в нефтегазовой отрасли выросло в два с половиной раза
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Число вакансий в нефтегазовой отрасли России выросло в два с половиной раза за год, а активность соискателей - почти удвоилась, рассказал РИА Новости директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков.
Он отметил, что по итогам года нефтегазовая отрасль сохраняет высокую динамику вакансий, в том числе с вахтовым графиком.
"В сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа число вакансий выросло в два с половиной раза (147% год к году), а соискательская активность увеличилась на 92%", - сказал Кучеренков.
По его словам, рост числа резюме во многом связан с тем, что нефтегазовая отрасль воспринимается специалистами как одна из наиболее устойчивых - с долгосрочными проектами, стабильной загрузкой и предсказуемым уровнем дохода.