28.01.2026
Число вакансий в нефтегазовой отрасли выросло в два с половиной раза за год
Число вакансий в нефтегазовой отрасли выросло в два с половиной раза за год - 28.01.2026, ПРАЙМ
Число вакансий в нефтегазовой отрасли выросло в два с половиной раза за год
Число вакансий в нефтегазовой отрасли России выросло в два с половиной раза за год, а активность соискателей - почти удвоилась, рассказал РИА Новости директор... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T04:46+0300
2026-01-28T04:46+0300
энергетика
нефть
россия
авито работа
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Число вакансий в нефтегазовой отрасли России выросло в два с половиной раза за год, а активность соискателей - почти удвоилась, рассказал РИА Новости директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков. Он отметил, что по итогам года нефтегазовая отрасль сохраняет высокую динамику вакансий, в том числе с вахтовым графиком. "В сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа число вакансий выросло в два с половиной раза (147% год к году), а соискательская активность увеличилась на 92%", - сказал Кучеренков. По его словам, рост числа резюме во многом связан с тем, что нефтегазовая отрасль воспринимается специалистами как одна из наиболее устойчивых - с долгосрочными проектами, стабильной загрузкой и предсказуемым уровнем дохода.
нефть, россия, авито работа
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, Авито Работа
04:46 28.01.2026
 
Число вакансий в нефтегазовой отрасли выросло в два с половиной раза за год

Эксперт Кучеренков: число вакансий в нефтегазовой отрасли выросло в два с половиной раза

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Число вакансий в нефтегазовой отрасли России выросло в два с половиной раза за год, а активность соискателей - почти удвоилась, рассказал РИА Новости директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков.
Он отметил, что по итогам года нефтегазовая отрасль сохраняет высокую динамику вакансий, в том числе с вахтовым графиком.
"В сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа число вакансий выросло в два с половиной раза (147% год к году), а соискательская активность увеличилась на 92%", - сказал Кучеренков.
По его словам, рост числа резюме во многом связан с тем, что нефтегазовая отрасль воспринимается специалистами как одна из наиболее устойчивых - с долгосрочными проектами, стабильной загрузкой и предсказуемым уровнем дохода.
 
Заголовок открываемого материала