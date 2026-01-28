https://1prime.ru/20260128/chislo-866960864.html

Число вакансий в нефтегазовой отрасли выросло в два с половиной раза за год

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Число вакансий в нефтегазовой отрасли России выросло в два с половиной раза за год, а активность соискателей - почти удвоилась, рассказал РИА Новости директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков. Он отметил, что по итогам года нефтегазовая отрасль сохраняет высокую динамику вакансий, в том числе с вахтовым графиком. "В сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа число вакансий выросло в два с половиной раза (147% год к году), а соискательская активность увеличилась на 92%", - сказал Кучеренков. По его словам, рост числа резюме во многом связан с тем, что нефтегазовая отрасль воспринимается специалистами как одна из наиболее устойчивых - с долгосрочными проектами, стабильной загрузкой и предсказуемым уровнем дохода.

