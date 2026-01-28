https://1prime.ru/20260128/donbass-866981280.html

МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Читатели японской газеты Mainichi Shimbun активно обсуждают публикации о возможности гарантий США Украине в случае вывода ВСУ из Донбасса."Дональд Трамп на удивление последователен в вопросе мира на Украине. Киевскому режиму лучше отдать спорные территории, пока их не отобрали силой. Готов ли на это Зеленский?" — написал один из комментаторов."Если конфликт продолжится — а он точно затянется еще на какое-то время, Донбасс перейдет под руку России безо всяких мирных соглашений. Украине зверски не хватает солдат, в первую очередь, пехоты", — высказался другой."Надеюсь, просроченный президент Зеленский как можно скорее заключит мир и спасет тем самым свой народ. Это важнее всего", — отметил еще один пользователь."Он шикует на деньги, которые дают Украине страны-союзницы, <…> пока за него умирают люди. Если это вскроется, если появятся неоспоримые доказательства, ему не выжить. Зеленский хочет остаться президентом, чтобы не сесть за коррупцию. Именно поэтому он никогда не пойдет на сделку. Не согласится на уступки. Без него мирный договор подписали бы уже давным-давно", — заключили читатели.На днях Financial Times сообщила, что США предложат Украине гарантии безопасности только в случае отказа от притязаний на территории. Позже представители Белого дома опровергли эту информацию.Ранее 25 января Зеленский заявил об отказе вывести ВСУ с территории Донбасса.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 23 января отметил, что вывод украинских войск из Донбасса является важным требованием Москвы. Юрий Ушаков, помощник российского президента, ранее подчеркнул, что этот шаг является ключевым элементом плана мирного урегулирования.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

