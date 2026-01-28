Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Якутии разработали технологию автономного полета дронов
В Якутии разработали технологию автономного полета дронов
технологии
нти
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Якутская компания "Пронавиком" разработала нейронную модель, которая помогла добиться полной автономии полета дронов для сельского хозяйства: технология будет использоваться для распрыскивания веществ на поля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Ожидается, что технологии будут востребованы среди промышленного сектора, например, в агросекторе, где технология автономного распрыскивания веществ на поля высвобождает ресурсы агронома. Также она нужна для развития логистики в зонах, где отсутствует связь между оператором и дроном", - рассказали в НТИ. Первые испытания технологии прошли в прошлом году. Сначала дрон с моделью испытали на стендовой установке - он успешно выполнял базовые манёвры (взлёт, зависание, посадку) и реагировал на голосовые команды. Сейчас дрон испытают в полномасштабных полетах, где он будет самостоятельно строить маршрут по заданной цели и адаптироваться к ветру и препятствиям. "Команда разработчиков стремится создать универсальную архитектуру автономного управления, применимую не только для воздуха, но и на земле", - отметили в НТИ.
2026
технологии, нти
Технологии, НТИ
01:48 28.01.2026
 
В Якутии разработали технологию автономного полета дронов

Якутская компания "Пронавиком" разработала нейронную модель для беспилотников

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Якутская компания "Пронавиком" разработала нейронную модель, которая помогла добиться полной автономии полета дронов для сельского хозяйства: технология будет использоваться для распрыскивания веществ на поля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Ожидается, что технологии будут востребованы среди промышленного сектора, например, в агросекторе, где технология автономного распрыскивания веществ на поля высвобождает ресурсы агронома. Также она нужна для развития логистики в зонах, где отсутствует связь между оператором и дроном", - рассказали в НТИ.
Первые испытания технологии прошли в прошлом году. Сначала дрон с моделью испытали на стендовой установке - он успешно выполнял базовые манёвры (взлёт, зависание, посадку) и реагировал на голосовые команды. Сейчас дрон испытают в полномасштабных полетах, где он будет самостоятельно строить маршрут по заданной цели и адаптироваться к ветру и препятствиям.
"Команда разработчиков стремится создать универсальную архитектуру автономного управления, применимую не только для воздуха, но и на земле", - отметили в НТИ.
 
ТехнологииНТИ
 
 
