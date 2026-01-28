Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон сделал громкое заявление о переговорах России и Украины - 28.01.2026
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Макрон сделал громкое заявление о переговорах России и Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что Европа должна быть неотъемлемой частью процесса переговоров по урегулированию на Украине, об этом он... | 28.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что Европа должна быть неотъемлемой частью процесса переговоров по урегулированию на Украине, об этом он заявил в соцсети X."Я только что поговорил с Владимиром Зеленским. &lt;…&gt; Мы рассмотрели ход переговоров, начавшихся на прошлой неделе в Абу-Даби. Мы пришли к соглашению, что европейцы должны быть в полной мере вовлечены в обсуждаемые ими вопросы", — написал он.Макрон также подчеркнул, что Франция "по-прежнему намерена усиливать давление на Россию".Во вторник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина планирует подписать мирное соглашение с США, а США с Россией, участия Евросоюза не предполагается. Он отметил, что ЕС "присутствует" в переговорном процессе и в гарантиях безопасности, текущая конфигурация не финальная.В субботу закончился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Власти ОАЭ охарактеризовали встречу как положительную и продуктивную, подчеркнув, что делегации России и Украины имели возможность взаимодействовать напрямую.Кремль сообщил, что следующая встреча трехсторонней группы Россия — США — Украина запланирована на 1 февраля в Абу-Даби.
22:52 28.01.2026
 
Макрон сделал громкое заявление о переговорах России и Украины

Макрон: Европа должна быть полностью вовлечена в переговоры по Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что Европа должна быть неотъемлемой частью процесса переговоров по урегулированию на Украине, об этом он заявил в соцсети X.

"Я только что поговорил с Владимиром Зеленским. <…> Мы рассмотрели ход переговоров, начавшихся на прошлой неделе в Абу-Даби. Мы пришли к соглашению, что европейцы должны быть в полной мере вовлечены в обсуждаемые ими вопросы", — написал он.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
Макрон также подчеркнул, что Франция "по-прежнему намерена усиливать давление на Россию".

Во вторник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина планирует подписать мирное соглашение с США, а США с Россией, участия Евросоюза не предполагается. Он отметил, что ЕС "присутствует" в переговорном процессе и в гарантиях безопасности, текущая конфигурация не финальная.

В субботу закончился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Власти ОАЭ охарактеризовали встречу как положительную и продуктивную, подчеркнув, что делегации России и Украины имели возможность взаимодействовать напрямую.

Кремль сообщил, что следующая встреча трехсторонней группы Россия — США — Украина запланирована на 1 февраля в Абу-Даби.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
 
Заголовок открываемого материала