Макрон сделал громкое заявление о переговорах России и Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что Европа должна быть неотъемлемой частью процесса переговоров по урегулированию на Украине, об этом он... | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T22:52+0300

МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что Европа должна быть неотъемлемой частью процесса переговоров по урегулированию на Украине, об этом он заявил в соцсети X."Я только что поговорил с Владимиром Зеленским. <…> Мы рассмотрели ход переговоров, начавшихся на прошлой неделе в Абу-Даби. Мы пришли к соглашению, что европейцы должны быть в полной мере вовлечены в обсуждаемые ими вопросы", — написал он.Макрон также подчеркнул, что Франция "по-прежнему намерена усиливать давление на Россию".Во вторник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина планирует подписать мирное соглашение с США, а США с Россией, участия Евросоюза не предполагается. Он отметил, что ЕС "присутствует" в переговорном процессе и в гарантиях безопасности, текущая конфигурация не финальная.В субботу закончился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Власти ОАЭ охарактеризовали встречу как положительную и продуктивную, подчеркнув, что делегации России и Украины имели возможность взаимодействовать напрямую.Кремль сообщил, что следующая встреча трехсторонней группы Россия — США — Украина запланирована на 1 февраля в Абу-Даби.

2026

