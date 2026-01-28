Макрон сделал громкое заявление о переговорах России и Украины
Макрон: Европа должна быть полностью вовлечена в переговоры по Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что Европа должна быть неотъемлемой частью процесса переговоров по урегулированию на Украине, об этом он заявил в соцсети X.
"Я только что поговорил с Владимиром Зеленским. <…> Мы рассмотрели ход переговоров, начавшихся на прошлой неделе в Абу-Даби. Мы пришли к соглашению, что европейцы должны быть в полной мере вовлечены в обсуждаемые ими вопросы", — написал он.
Макрон также подчеркнул, что Франция "по-прежнему намерена усиливать давление на Россию".
Во вторник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина планирует подписать мирное соглашение с США, а США с Россией, участия Евросоюза не предполагается. Он отметил, что ЕС "присутствует" в переговорном процессе и в гарантиях безопасности, текущая конфигурация не финальная.
В субботу закончился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби. Власти ОАЭ охарактеризовали встречу как положительную и продуктивную, подчеркнув, что делегации России и Украины имели возможность взаимодействовать напрямую.
Кремль сообщил, что следующая встреча трехсторонней группы Россия — США — Украина запланирована на 1 февраля в Абу-Даби.
