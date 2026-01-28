https://1prime.ru/20260128/neft-866964208.html

Нефть дорожает после публикации оценки запасов сырья в США

28.01.2026

2026-01-28T07:48+0300

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в среду утром после выхода оценки запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.12 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,39% относительно предыдущего закрытия - до 65,85 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 62,73 доллара. Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 23 января уменьшились на 0,25 миллиона баррелей. Позднее в среду будет опубликована официальная статистика минэнерго США. Ранее сообщалось, что показатель за неделю по 16 января вырос на 3,6 миллиона баррелей - до 426 миллионов.

