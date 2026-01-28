https://1prime.ru/20260128/neft-866964208.html
Нефть дорожает после публикации оценки запасов сырья в США
2026-01-28T07:48+0300
2026-01-28T07:48+0300
2026-01-28T07:48+0300
нефть
энергетика
рынок
сша
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в среду утром после выхода оценки запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.12 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,39% относительно предыдущего закрытия - до 65,85 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 62,73 доллара.
Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 23 января уменьшились на 0,25 миллиона баррелей.
Позднее в среду будет опубликована официальная статистика минэнерго США. Ранее сообщалось, что показатель за неделю по 16 января вырос на 3,6 миллиона баррелей - до 426 миллионов.
сша
нефть, рынок, сша
Нефть, Энергетика, Рынок, США
