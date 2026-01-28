https://1prime.ru/20260128/neft-866973463.html

Цены на нефть растут

Цены на нефть растут - 28.01.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть растут

Цены на нефть растут в среду днем в связи с ослаблением ожиданий роста предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T15:44+0300

2026-01-28T15:44+0300

2026-01-28T15:44+0300

рынок

нефть

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в среду днем в связи с ослаблением ожиданий роста предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 15.20 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,33% относительно предыдущего закрытия - до 66,8 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,51%, до 62,71 доллара. Аналитики оценивают баланс спроса и предложения на нефтяном рынке. Позднее в среду ожидаются публикация статистики минэнерго США по коммерческим запасам нефти в стране за неделю по 23 января. Аналитики ждут, что их объем за неделю по 23 января сократился на 0,2 миллиона баррелей, до 425,8 миллиона. "Настроения на рынке, вероятно, становятся более позитивными, поскольку "медвежий" прогноз о переизбытке предложения, преобладающий во второй половине 2025 года, ослабевает", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Standard Chartered вместе с Эмили Эшфорд (Emily Ashford). Ранее Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 23 января уменьшились на 0,25 миллиона баррелей.

https://1prime.ru/20260128/benzin-866971701.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, нефть, сша