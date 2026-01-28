https://1prime.ru/20260128/neft-866973463.html
Цены на нефть растут
Цены на нефть растут - 28.01.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть растут
Цены на нефть растут в среду днем в связи с ослаблением ожиданий роста предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T15:44+0300
2026-01-28T15:44+0300
2026-01-28T15:44+0300
рынок
нефть
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в среду днем в связи с ослаблением ожиданий роста предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 15.20 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,33% относительно предыдущего закрытия - до 66,8 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,51%, до 62,71 доллара. Аналитики оценивают баланс спроса и предложения на нефтяном рынке. Позднее в среду ожидаются публикация статистики минэнерго США по коммерческим запасам нефти в стране за неделю по 23 января. Аналитики ждут, что их объем за неделю по 23 января сократился на 0,2 миллиона баррелей, до 425,8 миллиона. "Настроения на рынке, вероятно, становятся более позитивными, поскольку "медвежий" прогноз о переизбытке предложения, преобладающий во второй половине 2025 года, ослабевает", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Standard Chartered вместе с Эмили Эшфорд (Emily Ashford). Ранее Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 23 января уменьшились на 0,25 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/20260128/benzin-866971701.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, нефть, сша
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в среду днем в связи с ослаблением ожиданий роста предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 15.20 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,33% относительно предыдущего закрытия - до 66,8 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,51%, до 62,71 доллара.
Бензин на Петербургской бирже непрерывно дорожает с пятницы
Аналитики оценивают баланс спроса и предложения на нефтяном рынке. Позднее в среду ожидаются публикация статистики минэнерго США
по коммерческим запасам нефти в стране за неделю по 23 января. Аналитики ждут, что их объем за неделю по 23 января сократился на 0,2 миллиона баррелей, до 425,8 миллиона.
"Настроения на рынке, вероятно, становятся более позитивными, поскольку "медвежий" прогноз о переизбытке предложения, преобладающий во второй половине 2025 года, ослабевает", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Standard Chartered вместе с Эмили Эшфорд (Emily Ashford).
Ранее Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 23 января уменьшились на 0,25 миллиона баррелей.