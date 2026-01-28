Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
28.01.2026
Цены на нефть растут
Цены на нефть растут в среду днем в связи с ослаблением ожиданий роста предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в среду днем в связи с ослаблением ожиданий роста предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 15.20 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,33% относительно предыдущего закрытия - до 66,8 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,51%, до 62,71 доллара. Аналитики оценивают баланс спроса и предложения на нефтяном рынке. Позднее в среду ожидаются публикация статистики минэнерго США по коммерческим запасам нефти в стране за неделю по 23 января. Аналитики ждут, что их объем за неделю по 23 января сократился на 0,2 миллиона баррелей, до 425,8 миллиона. "Настроения на рынке, вероятно, становятся более позитивными, поскольку "медвежий" прогноз о переизбытке предложения, преобладающий во второй половине 2025 года, ослабевает", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Standard Chartered вместе с Эмили Эшфорд (Emily Ashford). Ранее Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 23 января уменьшились на 0,25 миллиона баррелей.
15:44 28.01.2026
 
Цены на нефть растут

Нефть дорожает в связи с ослаблением ожиданий роста предложения на рынке

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в среду днем в связи с ослаблением ожиданий роста предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 15.20 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,33% относительно предыдущего закрытия - до 66,8 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,51%, до 62,71 доллара.
Аналитики оценивают баланс спроса и предложения на нефтяном рынке. Позднее в среду ожидаются публикация статистики минэнерго США по коммерческим запасам нефти в стране за неделю по 23 января. Аналитики ждут, что их объем за неделю по 23 января сократился на 0,2 миллиона баррелей, до 425,8 миллиона.
"Настроения на рынке, вероятно, становятся более позитивными, поскольку "медвежий" прогноз о переизбытке предложения, преобладающий во второй половине 2025 года, ослабевает", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Standard Chartered вместе с Эмили Эшфорд (Emily Ashford).
Ранее Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 23 января уменьшились на 0,25 миллиона баррелей.
 
