Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Red Wings в 2025 году перевезла 2 миллиона пассажиров - 28.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260128/passazhiry-866964125.html
Red Wings в 2025 году перевезла 2 миллиона пассажиров
Red Wings в 2025 году перевезла 2 миллиона пассажиров - 28.01.2026, ПРАЙМ
Red Wings в 2025 году перевезла 2 миллиона пассажиров
Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") в 2025 году выполнила около 25 тысяч рейсов и перевезла 2 миллиона пассажиров, двух сов-сипух, орла, бурого медвежонка и... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T07:45+0300
2026-01-28T07:45+0300
бизнес
таиланд
екатеринбург
москва
red wings
ssj-100
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866964125.jpg?1769575528
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") в 2025 году выполнила около 25 тысяч рейсов и перевезла 2 миллиона пассажиров, двух сов-сипух, орла, бурого медвежонка и рой пчел, сообщил авиаперевозчик. "Авиакомпания Red Wings в 2025 году выполнила на российских самолетах 24 тысяч рейсов и перевезла более 2 миллионов пассажиров. Кроме того, услугами компании воспользовались для перевозки двух сов-сипух, орла, бурого медвежонка и роя пчел, общая масса которого составила около 2 тонн... Также авиакомпания совершила около 1000 чартерных рейсов на дальнемагистральных Boeing-777", - говорится в сообщении. Основной объем перевозок авиакомпании пришел на международные направления, самыми популярными стали рейсы в Таиланд. Авиакомпания также увеличила пассажиропоток на внутренних линиях, лидерами среди внутренних рейсов стали полеты в Екатеринбург, Москву и Сочи. Средняя загрузка кресел на рейсах Red Wings выросла на 2%. Авиакомпания в 2025 году значительно расширила маршрутную сеть - были открыты 25 новых направлений, из них 17 внутри России и 8 за рубеж. Авиакомпания Red Wings входит в десятку крупнейших авиаперевозчиков РФ. Основу флота авиакомпании составляют отечественные авиалайнеры SSJ-100 и Ту-204/214.
таиланд
екатеринбург
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, таиланд, екатеринбург, москва, red wings, ssj-100
Бизнес, ТАИЛАНД, ЕКАТЕРИНБУРГ, МОСКВА, Red Wings, SSJ-100
07:45 28.01.2026
 
Red Wings в 2025 году перевезла 2 миллиона пассажиров

Red Wings в 2025 году выполнила 25 тысяч рейсов и перевезла 2 миллиона пассажиров

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") в 2025 году выполнила около 25 тысяч рейсов и перевезла 2 миллиона пассажиров, двух сов-сипух, орла, бурого медвежонка и рой пчел, сообщил авиаперевозчик.
"Авиакомпания Red Wings в 2025 году выполнила на российских самолетах 24 тысяч рейсов и перевезла более 2 миллионов пассажиров. Кроме того, услугами компании воспользовались для перевозки двух сов-сипух, орла, бурого медвежонка и роя пчел, общая масса которого составила около 2 тонн... Также авиакомпания совершила около 1000 чартерных рейсов на дальнемагистральных Boeing-777", - говорится в сообщении.
Основной объем перевозок авиакомпании пришел на международные направления, самыми популярными стали рейсы в Таиланд. Авиакомпания также увеличила пассажиропоток на внутренних линиях, лидерами среди внутренних рейсов стали полеты в Екатеринбург, Москву и Сочи. Средняя загрузка кресел на рейсах Red Wings выросла на 2%.
Авиакомпания в 2025 году значительно расширила маршрутную сеть - были открыты 25 новых направлений, из них 17 внутри России и 8 за рубеж.
Авиакомпания Red Wings входит в десятку крупнейших авиаперевозчиков РФ. Основу флота авиакомпании составляют отечественные авиалайнеры SSJ-100 и Ту-204/214.
 
БизнесТАИЛАНДЕКАТЕРИНБУРГМОСКВАRed WingsSSJ-100
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала