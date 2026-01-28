https://1prime.ru/20260128/passazhiry-866964125.html

Red Wings в 2025 году перевезла 2 миллиона пассажиров

Red Wings в 2025 году перевезла 2 миллиона пассажиров

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") в 2025 году выполнила около 25 тысяч рейсов и перевезла 2 миллиона пассажиров, двух сов-сипух, орла, бурого медвежонка и рой пчел, сообщил авиаперевозчик. "Авиакомпания Red Wings в 2025 году выполнила на российских самолетах 24 тысяч рейсов и перевезла более 2 миллионов пассажиров. Кроме того, услугами компании воспользовались для перевозки двух сов-сипух, орла, бурого медвежонка и роя пчел, общая масса которого составила около 2 тонн... Также авиакомпания совершила около 1000 чартерных рейсов на дальнемагистральных Boeing-777", - говорится в сообщении. Основной объем перевозок авиакомпании пришел на международные направления, самыми популярными стали рейсы в Таиланд. Авиакомпания также увеличила пассажиропоток на внутренних линиях, лидерами среди внутренних рейсов стали полеты в Екатеринбург, Москву и Сочи. Средняя загрузка кресел на рейсах Red Wings выросла на 2%. Авиакомпания в 2025 году значительно расширила маршрутную сеть - были открыты 25 новых направлений, из них 17 внутри России и 8 за рубеж. Авиакомпания Red Wings входит в десятку крупнейших авиаперевозчиков РФ. Основу флота авиакомпании составляют отечественные авиалайнеры SSJ-100 и Ту-204/214.

