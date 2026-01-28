Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США не возражают против закупок КНР венесуэльской нефти, заявил Рубио - 28.01.2026, ПРАЙМ
США не возражают против закупок КНР венесуэльской нефти, заявил Рубио
США не возражают против закупок КНР венесуэльской нефти, заявил Рубио - 28.01.2026, ПРАЙМ
США не возражают против закупок КНР венесуэльской нефти, заявил Рубио
Соединенные Штаты не возражают против закупок Китаем венесуэльской нефти, но покупать он ее должен на рыночных условиях, заявил в среду госсекретарь США Марко... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T19:39+0300
2026-01-28T19:39+0300
нефть
китай
сша
марко рубио
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:205:1864:1254_1920x0_80_0_0_7d50d995af11ccdc19b5f0cef38063e7.jpg
ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не возражают против закупок Китаем венесуэльской нефти, но покупать он ее должен на рыночных условиях, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. "Китай может покупать венесуэльскую нефть, но ему придется покупать ее на тех же условиях, что и остальные страны мира", - заявил Рубио на слушаниях в сенате.
китай
сша
нефть, китай, сша, марко рубио, мировая экономика
Нефть, КИТАЙ, США, Марко Рубио, Мировая экономика
19:39 28.01.2026
 
США не возражают против закупок КНР венесуэльской нефти, заявил Рубио

Рубио: США не возражают против закупок Китайом венесуэльской нефти

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не возражают против закупок Китаем венесуэльской нефти, но покупать он ее должен на рыночных условиях, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.
"Китай может покупать венесуэльскую нефть, но ему придется покупать ее на тех же условиях, что и остальные страны мира", - заявил Рубио на слушаниях в сенате.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
США контролируют всю нефть Венесуэлы, заявил Трамп
24 января, 18:26
 
НефтьКИТАЙСШАМарко РубиоМировая экономика
 
 
