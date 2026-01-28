https://1prime.ru/20260128/rubio-866979673.html
США не возражают против закупок КНР венесуэльской нефти, заявил Рубио
ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не возражают против закупок Китаем венесуэльской нефти, но покупать он ее должен на рыночных условиях, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. "Китай может покупать венесуэльскую нефть, но ему придется покупать ее на тех же условиях, что и остальные страны мира", - заявил Рубио на слушаниях в сенате.
