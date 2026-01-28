https://1prime.ru/20260128/rubio-866979673.html

США не возражают против закупок КНР венесуэльской нефти, заявил Рубио

США не возражают против закупок КНР венесуэльской нефти, заявил Рубио - 28.01.2026, ПРАЙМ

США не возражают против закупок КНР венесуэльской нефти, заявил Рубио

Соединенные Штаты не возражают против закупок Китаем венесуэльской нефти, но покупать он ее должен на рыночных условиях, заявил в среду госсекретарь США Марко... | 28.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-28T19:39+0300

2026-01-28T19:39+0300

2026-01-28T19:39+0300

нефть

китай

сша

марко рубио

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867857_0:205:1864:1254_1920x0_80_0_0_7d50d995af11ccdc19b5f0cef38063e7.jpg

ВАШИНГТОН, 28 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не возражают против закупок Китаем венесуэльской нефти, но покупать он ее должен на рыночных условиях, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. "Китай может покупать венесуэльскую нефть, но ему придется покупать ее на тех же условиях, что и остальные страны мира", - заявил Рубио на слушаниях в сенате.

https://1prime.ru/20260124/tramp-866865723.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, китай, сша, марко рубио, мировая экономика